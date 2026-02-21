Cine: En la Berlinale que mira a Gaza, gana el alemán Ilker Catak

Por Fernando D'Aniello (ANSA) - BERLINO, 21 FEB - "Berlín siempre ha sido y sigue siendo un lugar enormemente politizado", declaró Wim Wenders con serenidad y seguridad en la noche de clausura de la 76ª edición de la Berlinale, donde el director alemán Ilker Catak triunfó con "Yellow letters", una historia ambientada en Turquía sobre la represión estatal a una familia de artistas, que será distribuida en Italia por Lucky Red. "Una aterradora premonición que anticipa un futuro próximo, que también podría ocurrir en nuestros países", precisó Wenders.

El Gran Premio del Jurado, el Oso de Plata, fue para Kurtuluş (Salvación), del director Emin Alper, quien recordó a los palestinos de Gaza, a los iraníes, a los kurdos de Rojava y a la oposición política en Turquía: "No están solos".

Si bien la conferencia de prensa de presentación del mes pasado insinuó un festival menos político que en años anteriores, la noche de clausura demostró cuán político puede ser el cine, sobre todo, de tantas maneras.

En los últimos días, el jurado dio la impresión de no querer posicionarse sobre Gaza. Esto incluso provocó una carta abierta de algunos artistas desmarcándose de la decisión de la Berlinale.

Por eso, la noche comenzó con la directora artística Tricia Tuttle, quien se mostró algo afectada por la polémica: "Criticar y alzar la voz son parte de la democracia, al igual que el desacuerdo, y respetamos a quienes alzan la voz porque a veces se necesita mucha valentía". Y subrayó: "La Berlinale sigue siendo un lugar donde la gente se reúne en público y donde todos son bienvenidos, independientemente de sus diferencias, a sentarse juntos en la oscuridad y ver el mundo a través de los ojos de otros".

Los discursos de Marie-Rose Osta, ganadora del premio al Mejor Cortometraje por Yawman ma walad (Some day a Child), y Abdallah Alkhatib, ganador del premio al Mejor Documental por "Chronicles fron the siege", despertaron gran emotividad. Osta recordó su película protagonizada por un niño con superpoderes, señalando: "En realidad, los niños de Gaza, de toda Palestina y de mi Líbano no tienen superpoderes que los protejan de las bombas israelíes".

Alkhatib portó la bandera palestina en el escenario y declaró: "Algún día celebraremos un gran festival de cine en medio de Gaza, en solidaridad con las personas que viven bajo asedio, ocupación y dictaduras en todo el mundo". Añadió, con polémica: "Recordaremos a todos los que nos apoyaron y a todos los que se opusieron a nuestro derecho a vivir con dignidad o que optaron por guardar silencio".

También hubo un intercambio de opiniones con algunos espectadores, quienes pidieron "liberar Gaza de Hamás".

En medio de estas controversias, Wim Wenders se deslizó con la elegancia, la paciencia, el estilo paternal y la precisión de un profesor veterano. El propio Catak reconoció al final: "Fuiste uno de mis maestros". "¿Cuál es el lenguaje común en la Berlinale?", preguntó Wenders con tono de complicidad. Luego especificó: "Nuestro lenguaje, el cine, es muy diverso; hay tantas aproximaciones a este lenguaje como directores". Pero sobre todo: "Los activistas luchan principalmente en línea por causas humanitarias, especialmente por la dignidad y la protección de la vida humana. Estas son nuestras causas, como demuestran claramente las películas de la Berlinale".

Y dirigiéndose directamente a los activistas, afirmó: "Están realizando un trabajo necesario y valiente, pero no tiene por qué competir con nosotros, y mucho menos que nuestros idiomas tengan que chocar". De ahí la invitación: "No es una competencia, lo nuestro es una alianza", también porque "las causas compartidas tienen más posibilidades de resistir los vientos siempre cambiantes del consumo abstracto y sobresaturado. El cine es más resistente al olvido y, sin duda, más perdurable que la corta capacidad de atención que ofrece internet". Y, en este punto, la velada terminó, el profesor dio por terminada la lección: desde Berlín ya es todo. (ANSA).