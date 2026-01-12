Cine: en los Golden Globe, un duelo entre "Una batalla tras otra" y "Hamnet"

Pero "Hamnet", la conmovedora historia de Agnes, la esposa de William Shakespeare, se impuso en la categoría de Mejor Película Dramática, y amenaza su camino.

Protagonizada por Leonardo DiCaprio como un revolucionario envejecido obligado a volver a la militancia para salvar a su hija de un enemigo poderoso y corrupto, "Una batalla tras otra" también emergió de la gala con premios para su director y guionista, y para Teyana Taylor, como Mejor Actriz de Reparto.

"Sinners" de Ryan Coogler ganó dos premios, incluyendo uno de taquilla, mientras que la serie de televisión británica "Adolescence" se llevó a casa cuatro Globos, mientras que Jean Smart de "Hacks" y Noah Wyle de "The Pitts" (también nominado Mejor Drama) ganaron una estatuilla cada uno.

Los miembros de la Academia comienzan a votar para los Oscar hoy: las nominaciones se anunciarán el 22 de enero.

"Sinners", que recaudó US$ 278 millones solo en los Estados Unidos y se presentó en cines desde Semana Santa hasta julio, fue la favorita previa al ganador en la categoría de Mejor Drama, pero la composición internacional del jurado de los Globos puede haber afectado las posibilidades de la película de Zhao y también llevó al premio al Mejor Actor en un Drama para Wagner Moura, la estrella de "El Agente Secreto".

Moura, la primera brasileña en ganar en esa categoría, siguió los pasos de Fernanda Torres, quien ganó el premio a Mejor Actriz el año pasado. "El Agente Secreto" también ganó el premio a Mejor Película Internacional, superando a favoritas como "Valor Sentimental" y "Un simple incidente" del disidente iraní Jafar Panahi.

Otros actores, además de Moura, quien ya estuvo nominado por "Narcos" en 2016, ganaron sus primeros Globos de Oro: entre ellos Timothée Chalamet por "Marty Supreme", Jessie Buckley por "Hamnet" y Rose Byrne por "Si tuviera piernas te patearía".

Chalamet ya había sido nominado cuatro veces: "mentiría si no dijera que esos recuerdos hacen que este momento sea más dulce", dijo en el escenario. Por segundo año consecutivo, CBS confió la transmisión en vivo a Nikki Glaser: además de las menciones a los actores habituales (Sean Penn fue comparado con "un bolso de cuero sexy", DiCaprio fue objeto de burlas por sus jovencísimas novias), su monólogo influyó en la batalla entre Netflix y Paramount por el acuerdo de Warner Bros con el Departamento de Justicia por censura en el caso Epstein ("Globo de Oro a la Mejor Edición"), e incluso en la propia CBS: "el nuevo lugar para ver noticias basura".

La política jugó un papel discreto en la alfombra roja: Jean Smart y Mark Ruffalo, uniéndose a una campaña de movilización, lucieron un pin de "Be Good" en sus atuendos de noche en homenaje a Renee Good, la mujer asesinada en Minneapolis por un agente de ICE. (ANSA).