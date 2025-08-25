Cine: Fallece la actriz española Verónica Echegui

Echegui, cuyo nombre completo era Verónica Fernández de Echegaray, se había consolidado como una de las actrices más talentosas y versátiles del cine español. Su carrera despegó en 2006 con el papel protagonista en "Yo soy Juani" de Bigas Luna, que le valió la primera de una larga serie de nominaciones a los Premios Goya.

Su capacidad para dar profundidad a personajes complejos le valió el reconocimiento por sus actuaciones en películas como "El patio de mi cárcel" (2008) y "Katmandú, un espejo en el cielo" (2011), ambas nominadas a Mejor Actriz y por alcanzar el éxito en películas como "Lasciati andare", que protagonizó en 2017 junto a Toni Servillo. En 2020, protagonizó "Explota, Explota" y entre sus trabajos más recientes, se la recuerda por su papel en el thriller político "Justicia artificial" (2024), que marcó su despedida del público y por sus roles en películas como "La gran familia española" (2013).

Además de la gran pantalla, Echegui también destacó en televisión, protagonizando series de éxito como "Intimidad" (2022) y "Los pacientes del doctor García" (2023).

Su creatividad también se extendió a la dirección, actividad que le valió el Premio Goya al Mejor Cortometraje de Ficción en 2022 por su trabajo "Tótem loba". (ANSA).