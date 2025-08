Cine: Festival Locarno, "cine en presente indicativo"

“El privilegio de las democracias es hacer malas películas”, afirmó Giona A. Nazzaro en diálogo con Ansa sobre una cuestión que en Italia se debate desde hace semanas.

También analizó lo que les espera a los cinéfilos en el festival.

“El problema con el crédito fiscal es este”, enfatiza, “que hacer películas es caro. Las democracias pueden producir incluso películas malas porque no son empresas y deben promover el bien común. Sin embargo, es cierto que se pueden hacer ajustes al sistema, exigiendo transparencia en las cuentas y un enfoque diferente de financiación, sin cuestionar todo el sistema. Un país que produce malas películas está sano. Donde estas cosas no ocurren son las autocracias o los países donde el mercado reina por encima de todo”.

“Por supuesto -agregó-, a mí también me gustaría que solo se produjeran grandes películas con dinero público, pero lamentablemente no es así, y si no existiera un sistema de apoyo público al cine, el teatro y la danza, el mercado aplicaría una selección muy estricta desde el principio”.

Y, “si bien esto es beneficioso para quienes defienden el libre mercado, también es cierto que el Estado interviene permitiendo el acceso a la producción en situaciones que de otro modo no tendrían ninguna oportunidad, y creo que este es un valor de las democracias”.

Como “cuando la democracia no funciona y volvemos a votar para hacerlo mejor la próxima vez, lo mismo pasa con las películas: salió mal, bueno, intentaremos hacerlo mejor”, ejemplificó.

La conversación se trasladó luego de Italia a Suiza.

“La idea subyacente era crear un programa que reflejara las contradicciones y los problemas de los últimos años”, explicó, es decir, que “la historia que creíamos que había dejado de ocurrir, o que solo les ocurría a otros, de repente volvió a ocurrir aquí también”.

Al elegir las películas, esto significó “no elegir una película compuesta únicamente por imágenes de guerra extraídas de diversas redes sociales, sino contar la historia de Gaza a través de 'With Hasan in Gaza', de Kamal Aljafari. Y premiar a una compañía como Abbout, del Líbano, que mira el cine contemporáneo con otros ojos y selecciona 'Le bambine', de Valentina y Nicole Bertani, para la competencia internacional.

En general, invertir en el presente asumiendo riesgos”.

En resumen, a Nazzaro le gustaría que “todas las películas se percibieran como la expresión de un pensamiento, como cine en presente de indicativo”.

¿Tiene sentido debatir los conflictos en un país como Suiza?

Según el director, la realidad local “es muy compleja, multifacética, y se divide en al menos cuatro idiomas.

Realizar este tipo de trabajo en Suiza se ve afectado por tensiones diferentes a las de otros lugares".

En cuanto a la mayor sorpresa de esta edición, no puede nombrar solo una.

"Me sorprendió haber convencido a Abdellatif Kechiche para que nos presentara 'Mektoub, My Love: Canto Due'", respondió, pero también "que Radu Jude siga queriendo venir a Locarno, o que, fuera de concurso, presente un documental histórico sobre William Burroughs, el autor de 'El almuerzo desnudo', que se creía perdido y reapareció milagrosamente".

"El programa, de alguna manera, expresa una idea muy abierta y aventurera del cine. Me interesa que Locarno pueda tocar la esencia de lo que sigue siendo importante, útil o interesante en el cine", concluyó. (ANSA).