Cine: Francis Ford Coppola, hospitalizado en Roma

El ingreso de Coppola podría deberse a una fibrilación auricular, lo que habría llevado a su hospitalización en el departamento de cardiología del Policlínico de Tor Vergata en Roma.

El hospital universitario mantiene un estricto silencio sobre el estado de salud y los posibles tratamientos quirúrgicos programados para el paciente.

Coppola, de 86 años, pasó parte del verano en Italia, buscando locaciones para su nueva película que planea rodar en otoño.

A mediados de julio, fue recibido por una multitud de jóvenes en Soverato, como invitado especial en la avant-première del Magna Graecia Film Festival.

"Los jóvenes me dicen que el mundo es un desastre", comentó en esa ocasión, "pero yo respondo que no hay ningún problema que el hombre no pueda resolver. Debemos construir un nuevo gran futuro, y hacerlo juntos por el bien de nuestros hijos. Y esta noche, hagamos un salto hacia el futuro".

Después de ganar el Oscar y convertirse en un ícono de Hollywood, Coppola decidió emprender un colosal proyecto autofinanciado de US$120 millones, "Megalopolis", una película ambiciosa y muy discutida que se presentará en el Festival de Cannes de 2024.

La operación también será el centro de un documental: Megadoc, dirigido por Mike Figgis, hará su debut en la Mostra de Cine de Venecia en 2025.

Coppola tiene una relación muy estrecha con Italia, y en particular con Basilicata.

Agostino, su abuelo, emigró de Bernalda a principios del siglo XX, y Coppola se convirtió en ciudadano honorario de este municipio lucano el 1 de mayo de 1989, donde suele pasar sus vacaciones, disfrutando también de las playas cercanas de Metaponto en el Jónico.

El cineasta tiene un proyecto para revitalizar la zona de Metapontino, ya que compró un antiguo palacio en Bernalda para convertirlo en hotel. (ANSA).