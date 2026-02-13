Cine: Franco Nero brilla en Hollywood

A sus 84 años y visiblemente emocionado, Nero descubrió la icónica placa con su nombre en letras de bronce sobre el fondo de terrazo rojo y negro. "Me siento muy bien, liviano, feliz", dijo a la ANSA al margen de la ceremonia. "Cuando llegué a Hollywood, hace 60 años, caminaba por esta vereda y soñaba: quién sabe si algún día también estará mi nombre entre estos grandes del cine. Y ese día llegó".

A Los Angeles llegó para ponerse en la piel de Lanzarote, en el musical de Joshua Logan, "Camelot", donde Richard Harris interpretaba al rey Arturo y Redgrave era Ginebra. Era 1967 y Nero, poco más que un joven de 25 años, venía en su país de su primer gran éxito: aquel "Django" que lo transformó en un ícono del western amado en todo el mundo, homenajeado luego también por Quentin Tarantino en "Django Unchained", donde el italiano aparece en un cameo.

Le siguieron otras películas memorables como "Il giorno della civetta" de Damiano Damiani (1968), "Le charme discret de la bourgeoisie" de Luis Buñuel (1972), "Querelle" de Rainer Werner Fassbinder (1982) y la producción estadounidense "Die Hard 2" en 1990.

"Este lugar celebra los sueños —continuó—. Soñar es gratis y es lo más hermoso del mundo. Yo todavía lo hago y sé que el futuro me reserva muchos otros papeles. No termina aquí!".

Entre los deseos, confiesa, también hay un posible regreso de "Django": "Es un proyecto hermoso, con un gran director, espero que se concrete". El actor dedicó la estrella a su madre.

"Murió, pobrecita, pero desde allá arriba me mira", dijo lanzando un beso al cielo, mientras sus legendarios ojos azul hielo se humedecían.

Minutos antes, subió al pequeño escenario montado sobre la vereda el director Julian Schnabel, que lo dirigió en el set de "Miral" en 2010: "Fue un gran placer trabajar con mi querido amigo, el gran actor y filántropo Franco Nero".

La ceremonia se celebró durante la undécima edición de Filming Italy - Los Angeles, fundado y dirigido por Tiziana Rocca, una de las impulsoras de la candidatura, quien subrayó: "Es una gran satisfacción ver la tercera estrella italiana obtenida gracias a nuestro festival. Después de Gina Lollobrigida en 2018 y Giancarlo Giannini en 2023, hoy es el turno del grandísimo Franco Nero: un reconocimiento realmente merecido".

La viceministra de Cultura, Lucia Borgonzoni, envió una nota de felicitación: "Nero ha atravesado generaciones y estilos distintos llevando consigo un estilo italiano único, que sin embargo su país durante demasiado tiempo no le reconoció.

Precisamente por eso, el Ministerio de Cultura apoyó esta candidatura y el justo reconocimiento. Esta estrella es un logro que valoriza no solo una carrera extraordinaria, sino la capacidad tan italiana de perseguir un sueño cuando realmente se cree en él".

La nueva baldosa se encuentra a la altura del número 1611 de Vine Street, a pocos pasos del cruce con Hollywood Boulevard, donde desde la década de 1920 abrieron los primeros estudios de la época dorada del cine. Se trata de la estrella número 2835, la 17ª dedicada a un artista italiano, la tercera para un actor hombre. Antes que Nero la recibieron Rodolfo Valentino en 1960 y Giancarlo Giannini. La próxima para Italia se encenderá en octubre, para el padre de "E.T.", Carlo Rambaldi. (ANSA).