Cine: "Ghost Elephants", los elefantes perdidos de Werner Herzog en Disney+

Sus declaraciones a Ansa tuvieron lugar por Zoom.

Su intérprete, capaz de cautivar incluso al público general en su búsqueda de los descendientes del elefante más grande de la historia, es nada menos que el director, actor, guionista y novelista Werner Herzog.

Fruto de su encuentro es el documental "Elefantes Fantasma", escrito, dirigido y narrado por el creador alemán. Presentado en el reciente Festival de Cine de Venecia, el documental de National Geographic llega a Disney+ este 8 de marzo.

El documental sigue a Boyes en las tierras altas de Angola, a través de bosques envueltos en niebla, en busca de los misteriosos "elefantes fantasma" de Lysima, animales esquivos que podrían ser descendientes de uno de los paquidermos más grandes jamás documentados, un espécimen cazado por un cazador en 1955 y apodado Henry.

La película comienza con la visita del explorador al Museo Smithsonian de Historia Natural en Washington, donde se exhibe el inmenso animal. La cámara lo envuelve mientras Boyes lo observa: sus ojos azules brillan; su emoción es contagiosa.

"Estoy entre elefantes todo el año. Camino con ellos, nado con ellos, los adoro", explica el científico.

"Lo sabía todo sobre Henry, lo había estudiado y llevaba años buscando a sus descendientes. Pero verlo en persona me dejó sin aliento. En el museo, está montado en una posición que parece la de un animal a punto de ser disparado o a punto de embestir. No está tranquilo. Es como estar muy cerca de un elefante que no te quiere cerca", agrega.

Tras el encuentro con el animal, la búsqueda de sus hijos o nietos, que han eludido al investigador durante años, adquiere una dimensión casi mística.

"Un científico recopila datos. Un poco de genética, algunos isótopos. Combina estos elementos y luego construye una historia", observa Boyes.

"Nuestras publicaciones son esto: la conclusión y el análisis de los datos que hemos recopilado. Pero a menudo resultan ininteligibles para el público general. Para que todos comprendan y hagan suya nuestra voz, necesitamos personajes, una narrativa, un lugar", explica.

Eso es lo que hizo Herzog, un poeta privilegiado de ese territorio difuso entre la realidad y el lirismo, ya sea en "Fitzcarraldo" o en "Grizzly Man".

"En la ciencia buscamos la verdad y la comprensión, mientras que en la narrativa buscamos el impacto y el significado. Solo esto último puede impulsar el cambio y proteger algo", indica Boyes.

En manos del maestro de 83 años, el documental termina eclipsando a los animales, destacando a quienes los buscan, quienes han colaborado con Boyes durante una década: su colega angoleño Kerllen Costa y tres maestros rastreadores de la tribu indígena khoisan —Xui, Xui Dawid y Kobus—, cuyo conocimiento de la naturaleza resulta crucial cuando la tecnología ha fallado.

"Reconocen las huellas de los elefantes como nosotros reconocemos los rostros de las personas. Entienden exactamente qué animal pasó, cuándo y adónde se dirigía", detalla.

Al seguir sus enseñanzas, los primeros planos y las respuestas que le dan a Herzog —preguntas como: "¿Qué te dice el bosque? ¿Qué ves que nosotros no? ¿Es buscar elefantes como soñar?"—, la película canta una oda a la cultura indígena.

"Probablemente sea el recurso humano más amenazado del planeta", advierte Boyes.

"En las comunidades que conocí, alrededor del 70% de los jóvenes se están marchando. Decimos que vamos a Marte para salvar nuestra especie. Pero nuestro plan B debería ser defender y escuchar a los que quedan: ellos saben cómo vivir de forma sostenible en la naturaleza", afirma.

En su aldea, son monumentos a la resiliencia, algo que Boyes dice encontrar en todas partes.

"Constantemente me enfrento a las consecuencias del cambio climático y las extinciones. Hace un siglo, había 10 millones de elefantes en África; hoy, apenas quedan 200.000. Sin embargo, siempre encuentro núcleos de resiliencia. Esto me da esperanza.

Me hace despertar cada mañana con la idea de que todo estará bien", relata.

La colaboración con Herzog sirve precisamente para transmitir esa esperanza trabajadora: "Me gustaría que esta película diera vida al bosque cercano a tu hogar. Espero que diera vida al río cercano. Debemos soñar con lugares salvajes y extraños, sentirlos como nuestros, defenderlos, porque de ahí venimos". (Ansa).