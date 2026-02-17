Cine: Hollywood cuestiona a la IA de ByteDance que reprodujo a Pitt y Cruise

En un comunicado, la Motion Picture Association, la asociación que representa a empresas como Netflix, Paramount Skydance, Sony, Universal, Warner Bros, Discovery y Disney, pidió a la desarrolladora ByteDance, la empresa matriz de TikTok, que "cese inmediatamente la actividad ilegal".

ByteDance prometió tomar medidas para hacer cumplir los derechos de autor; "queremos impedir el uso no autorizado de la propiedad intelectual y de sus imágenes por parte de los usuarios", explicó un portavoz de la empresa a CNBC.

"La apropiación virtual de la propiedad intelectual de Disney por parte de ByteDance es intencional, generalizada y totalmente inaceptable", fueron las declaraciones de David Singer, abogado del gigante, según reporta el medio.

También el sindicato de actores estadounidense, SAG-AFTRA acusó a Seedance de "flagrante violación", añadiendo en un comunicado oficial que "es inaceptable y socava la capacidad de los talentos humanos para ganarse la vida".

Mientras tanto, el gobierno japonés inició una investigación sobre la empresa china por posibles violaciones del copyright, después de que aparecieron en línea videos de personajes de populares animes generados por Seedance 2.0.

En diciembre de 2025, Disney había firmado un acuerdo de licencia con OpenAI, para permitir que los modelos de la startup estadounidense utilizaran personajes de varias franquicias, desde Star Wars hasta Pixar y Marvel, en su generador de video Sora. (ANSA).