Cine: Homenaje de fans de Bardot frente a su casa, flores y conmoción

Vigilada por un coche patrulla, la residencia de la estrella, donde falleció a los 91 años, se ha convertido en el destino de un flujo constante de fans que rinden homenaje a la ícono del cine francés.

El municipio de la ciudad portuaria francesa también le rindió homenaje: "Brigitte Bardot hizo brillar a Saint-Tropez en todo el mundo" y "vivirá en el alma de nuestra ciudad", escribió el municipio de Saint-Tropez en un comunicado.

"Brigitte Bardot siempre estará asociada a Saint-Tropez, de la que fue su más radiante embajadora", anunció el municipio de la Costa Azul.

"Con su presencia y su aura, dejó huella en la historia de nuestra ciudad y contribuyó a que Saint-Tropez brillara en todo el mundo", añadió el municipio. (ANSA).