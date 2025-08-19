Cine: Italia protagonista en el Sarajevo Film Festival

El célebre director recibió el prestigioso Cuore Onorario de Sarajevo, un reconocimiento otorgado a figuras del cine internacional por su contribución al arte cinematográfico.

Durante la ceremonia de entrega, el director del festival, Jovan Marjanovic, destacó la capacidad única de Sorrentino para "crear un impacto global a través de historias locales y personales", enriquecidas por un lenguaje visual refinado y profundamente humano.

"Es un gran honor para mí. Este es un premio importante, pero sobre todo es un festival importante para los ciudadanos europeos", declaró Sorrentino ante un numeroso y entusiasta público.

En su honor, el festival ha organizado una retrospectiva completa de su filmografía dentro del programa "Tribute to", acompañada de una masterclass donde el director dialogó con el público sobre cine, arte y su impacto en la realidad.

También se destacan varias coproducciones italianas en la programación, como "Dom", de Massimiliano Battistella, que se presentará en primicia en las Giornate degli Autori del Festival de Venecia y se incluirá en el Festival de Cine de Sarajevo el 22 de agosto.

Italia cuenta además con un espacio propio en la programación oficial, titulado "Passaggi d'autore", curado por el director Ado Hasanovic, en conexión con el Festival del Cortometraje Mediterráneo de Sant'Antioco.

Este espacio busca resaltar los caminos narrativos y autorales más significativos del cortometraje italiano, con una destacada presencia femenina: cinco de los seis cortometrajes programados son dirigidos por mujeres.

"Estamos orgullosos de la presencia este año en el FCS del célebre director Paolo Sorrentino, uno de los más apreciados representantes del cine italiano", declaró la embajadora de Italia en Bosnia-Herzegovina, Castellani, añadiendo que su participación realza el puente entre la historia de un festival nacido en condiciones de conflicto como símbolo de resiliencia y la fuerza unificadora de la cultura y el cine como herramientas de diálogo y cohesión. (ANSA).