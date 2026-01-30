Cine: Italiano compite en los Goya con film autobiográfico sobre abuelo "santo"

"Sabía que era un médico muy querido, pero no sabía de sus presuntos milagros", cuenta sobre su abuelo, Carlo Fortunato, D'Ursi, nacido en Bari (sur de Italia) hace 48 años y afincado en España desde hace 28.

Falleció con solo 45 años de un cáncer el 25 de diciembre de 1965 y los vecinos de su pueblo, Senise (Basilicata, sur de Italia), quieren que sea santificado.

La idea del documental la tuvo hace 15 años, cuando un vecino le dijo a D'Ursi: "En tus ojos veo los ojos del Santo".

Entonces comenzó a investigar, "a hablar con personas que lo habían conocido y a intentar entender cómo un pueblo como Senise necesita tantos milagros".

Por qué, continúa, "Senise, Italia y el mundo necesitan, más que milagros, buena gente".

Su abuelo, subraya, "era un santo, pero un santo como decía Papa Francisco, santo de la puerta de al lado", de los que los actos de bondad cotidiana pueden convertirse en la forma más humana de santidad.

Fortunato era ginecólogo y se le recuerda por "hacer nacer hijos sanos" cuando había problemas o de "madres que corrían el riesgo de muerte".

Era "medicina, pero para ellos eran milagros", sostiene el director.

Después de la proyección de la cinta el pasado 20 de diciembre en Senise "otras personas se me acercaron al final para decirme que había hecho más milagros".

En su familia, su abuelo dejó "un peso" que se nota en toda ella.

"Mi madre y mi tía no estudiaron medicina por el peso de que mi abuelo era médico" y "yo siempre he vivido este luto que no tenía corporalidad" y por eso, en la cinta, que él mismo protagoniza, carga por Senise con un ataúd vacío: "Llevo este luto, un duelo ausente".

Fortunato también era cineasta amateur "y de ahí he tomado mi profesión", cuenta D'Ursi, quien ha participado como actor en los largometrajes "Jefe" y "A Tor Bella monaca non piove mai", entre otros, y dirigido los cortos "Yalla" y "Tabib".

La candidatura a los Premios Goya de "El Santo", que se entregan el próximo 28 de febrero en Barcelona, muestra que "la sombra de bondad de mi abuelo sigue alargándose". (ANSA).