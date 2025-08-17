Cine: Julia Roberts, de regreso a Venecia

Se trata de una colaboración con el director italiano Luca Guadagnino, "After the Hunt", presentada fuera de competencia.

En la historia, la diva es Alma, una estimada profesora de filosofía en Yale que se enfrenta a un trauma y algunas decisiones de su pasado cuando un colega y querido amigo Henrik (Andrew Garfield) es acusado de acoso sexual por una estudiante, Maggie (Ayo Edebiri), una de las estudiantes más brillantes de Alma.

Su debut en el Festival de Cine de Venecia renueva el vínculo de larga data de la actriz con la ciudad, que visitó por primera vez durante unas vacaciones a los 20 años.

"Me quedé impactada. No paraba de mirar a mi alrededor y me preguntaba: '¿Dónde están los coches? ¿Cómo puede ser que todo esté en el agua?'", comentó hace unos años en una entrevista con Vanity Fair Italia.

"Sigo volviendo, y cada vez pienso: '¿Por qué no nací aquí?

¿Por qué no soy italiana?'", agregó.

Una afinidad que se fortaleció con el rodaje, en las calles y campos, de la comedia musical de Woody Allen, "Todos dicen Te Quiero", a mediados de los 90, con un reparto estelar que incluía a Alan Alda, Drew Barrymore, Goldie Hawn, Natasha Lyonne, Edward Norton, Natalie Portman y Tim Roth. En la historia, Roberts interpreta a Von, una joven historiadora de arte en crisis con su marido, quien sueña con un amor más romántico.

Durante unas vacaciones en Venecia, Joe (Allen) se enamora perdidamente de ella, tanto que decide (con algo de ayuda) crearse una imagen como el hombre ideal de Von. Esta puesta en escena se basa en fingir tener los mismos intereses y pasiones que la chica (desde el arte hasta los viajes) y organizar encuentros aparentemente casuales, como aquellos al correr por las calles o durante las visitas a museos.

El recorrido de la película pasa por muchos lugares emblemáticos de la Serenísima: desde el Hotel Gritti Palace en Campo Santa Maria del Giglio hasta el Gran Canal, desde el Ponte San Cristoforo hasta la Scuola Grande di San Rocco. Esta producción de hace 30 años había despertado la atención de los paparazzi, en parte debido a los rumores de un breve romance entre la estrella y un gondolero.

Con los años, Italia devino en el destino favorito de Julia Roberts para vacaciones familiares, como invitada a desfiles de moda y eventos de marcas, y para otras dos películas. En 2008, apareció en la película de acción y espionaje de Tony Gilroy, "Duplicity", donde la actriz, coprotagonizada por Clive Owen, interpreta a una exagente de la CIA que decide emprender su propio negocio.

Se ve envuelta en conspiraciones y persecuciones, incluso en Roma, con escenas rodadas en lugares como la Piazza Margana y la Piazza della Rotonda.

Un año después, regresó a la capital y a Nápoles para filmar "Comer, rezar, amar", de Ryan Murphy, protagonizada por Javier Bardem, una adaptación de la autobiografía de Elizabeth Gilbert.

En la película, al igual que en el libro, Italia (con su belleza, su amor por la vida, su buena comida, su ritmo lento y sus clichés), junto con India y Bali, es una de las etapas del renacimiento de la protagonista. (Ansa).