Cine: La crónica, tema dominante en Festival de Venecia

"La Gioia" de Nicolangelo Gelormini, la única película italiana que compite en los Venice Days, protagonizada por Valeria Golino, Saul Nanni y Jasmine Trinca, está inspirada en un crimen real: el de Gloria Rosboch, la profesora asesinada en 2016 por un exalumno, Gabriele de Filippi, quien la había engañado con la promesa de una nueva vida juntos.

También compite en Venecia 82 "Elisa" de Leonardo Di Costanzo, protagonizada por Barbara Ronchi, Roschdy Zem, Diego Ribon y Valeria Golino. Ambientada entre el Alto Adigio y el cantón del Tesino, narra la historia de Elisa, una joven de buena familia que lleva diez años en prisión por el brutal asesinato de su hermana. Sus confusos recuerdos se aclaran cuando conoce a un criminólogo que realiza un estudio sobre crímenes familiares.

Para su cuarto largometraje, Di Costanzo trabajó en un libro de uno de los criminólogos más destacados de Italia, Adolfo Ceretti, en colaboración con Lorenzo Natali. El libro se titula "Quería matarla".

Gus Van Sant regresa al Festival de Cine de Venecia fuera de competición con "Dead Man's Wire". La película se basa en una noticia de 1977 sobre una toma de rehenes cuyas negociaciones, retransmitidas en directo por televisión, mantuvieron a los estadounidenses en ascuas durante 63 horas.

Del mundo del crimen italiano también se estrenan dos series fuera de concurso: "Portobello", dirigida por Marco Bellocchio, sobre el infame caso judicial que involucró en 1983 a Enzo Tortora, uno de los presentadores de televisión más populares de la época, acusado injustamente de estar en el centro de una red de narcotráfico dirigida por la Camorra napolitana.

Llega también la serie de cuatro episodios "Il mostro" (El Monstruo), dedicada a uno de los crímenes más oscuros y perturbadores de la historia italiana: el Monstruo de Florencia.

Dirigida por Stefano Sollima, explora uno de los misterios judiciales más intrincados de Italia: el del asesino que aterrorizó la provincia florentina entre 1968 y 1985, dejando un reguero de sangre a su paso: ocho homicidios dobles, diecisiete años de miedo, siempre con la misma arma: una Beretta calibre .22.

Noticias, pero sin sangre, es lo que ofrece "L'isola di Andrea" (La isla de Andrea) de Antonio Capuano, que relata la batalla legal entre Marta y Guido por la custodia de su único hijo de ocho años. Un doloroso enfrentamiento que no perdona a nadie.

Finalmente, una trágica crónica de la guerra israelí-palestina en "La voz de Hind Rajab" de Kaotther Ben Hania: incluye grabaciones de audio auténticas de una niña palestina de cinco años atrapada en un coche en Gaza, bajo el fuego de soldados israelíes, implorando ser rescatada.

Desafortunadamente, no hay un final feliz. (ANSA).