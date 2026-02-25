Cine: La directora de la Berlinale será reemplazada

En la edición 76 del Festival de Cine de Berlín, que tuvo lugar del 12 al 22 de febrero, un director palestino acusó a Alemania de ser "cómplice de genocidio" por la situación en Gaza y el ministro de Cultura salió del cine. Y esto en la noche más cool de Berlín, dedicada a sus famosos osos

Esto es lo que reveló Bild, anticipando una decisión que podría tomarse oficialmente mañana jueves, también tras una intervención del canciller, Friedrich Merz, quien supuestamente ejerció presión

El gobierno, por ahora, no confirmó estos rumores. Al ser consultado al respecto, un portavoz del ministro Wolfram Weimer informó que el jueves se celebrará una reunión extraordinaria del KBB, el organismo responsable de los Eventos Culturales Federales en Berlín, para decidir la futura estructura del festival

El periódico agregó que Tuttle coincidiría en la necesidad de un nuevo comienzo para el festival de cine

El pasado sábado, el activista palestino Abdallah Alkhatib, homenajeado por su debut con "Crónicas de un asedio", causó una gran vergüenza. Desde el escenario, sin oposición, acusó a Alemania de "complicidad en genocidio", junto con Israel

"Recordaremos a todos los que estuvieron de nuestro lado y a todos los que estuvieron en nuestra contra, una Palestina libre desde ahora hasta el fin del mundo!", agregó

Estas palabras llevaron al ministro de Medio Ambiente, el socialdemócrata Carsten Schneider, a abandonar inmediatamente la sala para "distanciarse de las acusaciones y amenazas", como aclaró posteriormente un portavoz del gobierno el lunes

Mientras tanto, un destacado miembro del partido de Merz, Alexander Hoffmann, calificó de "inaceptables" las "repugnantes escenas de antisemitismo" en el escenario del festival

Una situación claramente problemática para la directora, quien, entre otras cosas, había posado una semana antes con el equipo de la misma película, mientras se exhibían dos banderas palestinas y kufiyas

De hecho, la cuestión de Medio Oriente eclipsó al cine en más de una ocasión. El periodista Tilo Jung (del formato Jung & Naiv) le preguntó a Wim Wenders, presidente del jurado de este año, por qué la Berlinale había expresado su solidaridad con Ucrania y el pueblo iraní, pero no con los residentes de Gaza

"Debemos mantenernos al margen de la política", respondió el director

Pero esta postura también provocó una fuerte reacción, con la retirada de la escritora india Arundhati Roy, "conmocionada por el comportamiento del jurado"

Mientras tanto, una carta firmada por 80 profesionales y estrellas del cine, entre ellos Tilda Swinton y Javier Bardem, acusó al festival de censurar a los artistas que rechazan el genocidio cometido en Gaza por Israel

Estos tampoco son tiempos fáciles para la Berlinale, y no lo serán para quien suceda a Tricia Tuttle. (ANSA)