Cine: "La Grazia", de Sorrentino, abre Venecia

En la ceremonia de apertura, conducida por Emanuela Faneli, también se entregará el León de Oro a la Carrera al realizador alemán Werner Herzog.

Esta edición promete estar repleta de autores italianos e internacionales, así como de interesantes debuts.

El 28 de agosto, en competencia, se verán "Bugonia", del director griego Yorgos Lanthimos, protagonizada por Emma Stone; "Jay Kelly", de Noah Baumbach, protagonizada por George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern, Greta Gerwig y Alba Rohrwacher; y "La Huérfana", de Laszlo Nemes.

Fuera de competencia, se exhibirán "Elefantes Fantasma", de Werner Herzog; en la sección Horizontes, "El Rapto de Arabella", de Carolina Cavalli, protagonizada por Benedetta Porcaroli, Lucrezia Guglielmino, Chris Pine, Marco Bonadei y Eva Robin's; y, finalmente, en los Venice Days, "La gioia", de Nicolangelo Gelormini, protagonizada por Valeria Golino, Saul Nanni y Jasmine Trinca.

El viernes 29 de agosto se presenta "After The Hunt", una película fuera de concurso de Luca Guadagnino, protagonizada por la muy esperada Julia Roberts.

En competencia se presentan "No Other Choice", del talentoso director coreano Park Chan-Wook, y "Á Pied D'Oeuvre", de Valerie Donzelli.

Fuera de concurso se exhibirá "Cover-Up", de Laura Poitras, mientras que en Italia, en la Semana de la Crítica, se proyectará "Agon", de Giulio Bertelli.

El sábado 30 de agosto se proyectará la segunda película italiana en competencia, "Sotto Le Nuvole", de Gianfranco Rosi, un viaje por Nápoles y su interior, y "Frankenstein", de Guillermo Del Toro, protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz, David Bradley y Lars Mikkelsen.

Fuera de competencia se encuentran la película danesa "El último vikingo", de Anders Thomas Jensen, y la película de terror italiana "Valle de sonrisas", de Paolo Strippoli, con Michele Riondino, Romana Maggiora Vergano, Giulio Feltri y Paolo Pierobon.

El domingo 31 de agosto, la competencia presentará "Father Mother Sister Brother" de Jim Jarmusch, protagonizada por Tom Waits, Adam Driver, Charlotte Rampling y Cate Blanchett, y la película biográfica sobre Putin "The Mage of the Kremlin" de Olivier Assayas, protagonizada por Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander, Tom Sturridge y Jeffrey Wright.

Fuera de competencia, se verán "The Maestro" de Andrea Di Stefano, protagonizada por Pierfrancesco Favino, Paolo Briguglia, Valentina Bellè y Edwige Fenech, y "Our Land" de la cineasta argentina Lucrecia Martel.

Por Italia, en Horizontes se verá "A Year of School" de Laura Samani, protagonizada por Stella Wendick, Giacomo Covi y Pietro Giustolisi.

El lunes 1 de septiembre se presentará en competencia "The Smashing Machine", una película cargada de testosterona de Benny Safdie, protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt, y "El Testamento de Ann Lee" de Mona Fastvold.

Para Italia, es el día del estreno de la esperadísima serie "Portobello" de Marco Bellocchio, dedicada a Enzo Tortora, protagonizada por Fabrizio Gifuni, Lino Musella, Romana Maggiora Vergano y Barbora Bobulova. Y fuera de competencia, "Orfeo" de Virgilio Villoresi.

El León de Oro a la Trayectoria será otorgado a Kim Novak.

El martes 2 de septiembre, se proyectarán en competencia "A House of Dynamite" de Kathryn Bigelow, con Idris Elba, Rebecca Ferguson y Gabriel Basso, y "L'tranger" de Fran‡ois Ozon.

Fuera de competencia se verán "Dead Man's Wire" de Gus Van Sant (que recibirá el Premio Campari a la Pasión por el Cine), con Bill Skarsg†rd, Dacre Montgomery, Colman Domingo, Cary Elwes, Myha'la y Al Pacino y "Marc By Sofia", de Sofia Coppola.

Por Italia, en la sección Venice Spotlight, se proyectará "Ammazzare stanca" de Daniele Vicari, con Gabriel Montesi, Vinicio Marchioni, Selene Caramazza, Andrea Fuorto, Thomas Trabacchi, Pier Giorgio Bellocchio, Francesco La Mantia y Rocco Papaleo.

El miércoles 3 de septiembre, en competencia, se proyectará el film italiano "Duse" de Pietro Marcello, protagonizado por Valeria Bruni Tedeschi, Fanni Wrochna, Noémie Merlant, Fausto Russo Alesi y Edoardo Sorgente, estará en competición. También compite por el León de Oro "La Voz de Hind Rajab" de Kaouther Ben Hania, una película sobre una niña palestina que vive en Gaza. Ese mismo día, se entregará el Premio Cartier - Gloria al Cineasta a Julian Schnabel, seguido de su película fuera de competencia "En la Mano de Dante", protagonizada por Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, Al Pacino, John Malkovich, Martin Scorsese, Jason Momoa, Franco Nero y Sabrina Impacciatore.

El jueves 4 de septiembre, en competencia, Italia presentará "Elisa" de Leonardo Di Costanzo, protagonizada por Barbara Ronchi, Roschdy Zem, Diego Ribon y Valeria Golino, y, también compitiendo por el León de Oro, "Girl" de Shu Qi.

Dos películas italianas se exhibirán fuera de concurso: "Ferdinando Scianna - El fotógrafo de sombras" de Roberto And• y la serie "El monstruo" de Stefano Sollima. En cuanto a la animación, "Scarlet" de Mamoru Hosada, se verá fuera de competencia.

El viernes 5 de septiembre será el turno de la última película italiana en competencia: "A Film Made for Bene" de Franco Maresco. También en concurso, se verán "The Sun Rises On Us All" de Cai Shangjuin y "Silent Friend" de Ildikó Enyedi.

Fuera de competencia, se exhibirán dos películas italianas: "L'isola Di Andrea" de Antonio Capuano, protagonizada por Teresa Saponangelo, Vinicio Marchioni y Andrea Migliucci, y "Nevergreen" de Stefano Pistolini, sobre Francesco De Gregori.

La ceremonia de premios tendrá lugar el sábado 6 de septiembre, con la película de clausura "Chien 51" de Cédric Jiménez, protagonizada por Gilles Lellouche, AdŠle Exarchopoulos, Louis Garrel, Romain Duris y Valeria Bruni Tedeschi.

Fuera de competencia se verá "Nino.

“18 días” de Toni D'Angelo, un documental mordaz del hijo de un artista que narra la historia de su padre (Ansa).