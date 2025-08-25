Cine: Las estrellas en el Lido entre glamour y polémicas

Estos son dos elementos que marcan la presencia (y, en algunos casos, la ausencia) de las estrellas en la 82ª Muestra de Cine de Venecia.

Comencemos con una ausencia confirmada, la de Gal Gadot, la actriz israelí coprotagonista del coral "In the Hand of Dante", de Julian Schnabel, (fuera de concurso), quien fue mencionada por el grupo Venice4Palestine, que solicitó a la Bienal que retirara la invitación a ella y a Gerard Butler "junto a cualquier artista y celebridad que apoye pública y activamente el genocidio".

En realidad, parece que la intérprete de "Wonder Woman" nunca estuvo en planes de asistir, quizás para evitar nuevas polémicas en las que ya se vio involucrada en los últimos meses.

También parece que Butler decidió "saltarse" la Muestra.

En cuanto a las confirmaciones, la parata de estrellas que se distribuirá en las muchas fiestas y eventos exclusivos durante los días del festival es notable en los filmes en competencia. Por ejemplo, el trío formado por George Clooney, Laura Dern y Adam Sandler en la "dramedy" de Noah Baumbach Jay Kelly, sobre el viaje físico y emocional de una estrella por Europa (con muchas paradas en Italia).

Con la película por episodios sobre las relaciones entre padres e hijos, "Father Mother Sister Brother", de Jim Jarmusch, en la alfombra roja podrían estar Adam Driver, Tom Waits y Charlotte Rampling.

Jude Law se convierte en un Vladimir Putin en pleno ascenso al poder, narrado por su asesor (Paul Dano) en "Il mago del Cremlino", de Olivier Assayas.

Amanda Seyfried es la predicadora del siglo XVIII en "The Testament of Ann Lee", de Mona Fastvold.

Se renueva la colaboración entre Yorgos Lanthimos y Emma Stone con "Bugonia", sobre el rapto tragicómico de la directora ejecutiva de una gran empresa, confundida por dos conspiracionistas con una peligrosa extraterrestre.

Siguiendo con el tema de "monstruos", Oscar Isaac y Jacob Elordi son respectivamente el creador y la criatura en el "Frankenstein", del mexicano Guillermo del Toro, que llega a Venecia junto a los coprotagonistas Mia Goth y Christoph Waltz.

Lea Seydoux y Tony Leung están en el centro de la historia íntima de "Silent Friend", dirigida por Ildiko Enyedi.

Dwayne Johnson sale del mundo de los blockbusters y llega a concurso en el Lido para dar vida al campeón de artes marciales mixtas Mark Kerr en el biopic "The Smashing Machine", de Benny Safdie, junto a Emily Blunt.

Idris Elba y Rebecca Ferguson lideran la carrera contra el tiempo ante una nueva amenaza nuclear en "The House of Dynamite", de Kathryn Bigelow.

Entre los fuera de concurso, Al Pacino, además de estar en el "grupón" de "In the Hand of Dante" (entre los intérpretes también están Oscar Isaac, Martin Scorsese, Jason Momoa, John Malkovich, Franco Nero, Sabrina Impacciatore), es coprotagonista con Bill Skarsgard en el thriller "Dead Man's Wire", de Gus Van Sant, basado en una historia real.

Mads Mikkelsen regresa a la Muestra en el papel de un ladrón que perdió la memoria en el cuento negro "The Last Viking", de Anders Thomas Jensen.

La película de clausura de la Muestra, el action noir distópico "Chien 51", de Cédric Jimenez, promete llevar a la alfombra roja un nutrido equipo de estrellas de ultramar, incluyendo a Adele Exarchopoulos y Louis Garrel.

En la sección Orizzonti, Noomi Rapace presenta a una Madre Teresa de Calcuta inédita en "Mothe"r, de Teona Strugar Mitevska, y entre otros, encontramos a un Willem Dafoe doble: como director de hotel que intenta salvar su establecimiento en "The Souffleur", de Gaston Solnicki y como poeta "redescubierto" en "Late Fame", de Kent Jones. (ANSA).