Cine: Las mujeres cambiamos el mundo, Ornella Muti

Estas son las palabras con las que Ornella Muti, aclamada en el Festival de Cine de Giffoni, envía un conmovedor mensaje recordando su ópera prima, "La mujer más bella" de Damiano Damiani, inspirada en la historia de Franca Viola, la primera mujer en Italia en rechazar una boda forzada.

¨¿El papel que más le ha marcado? "No podría elegir solo una película", responde. Cada película forma parte de mí. Sin embargo, puedo decir que Codice privato de Maselli fue una experiencia que me marcó porque fue escrita exclusivamente para mí; actuaba sola y todo giraba en torno a mí", responde.

"Pero todas mis películas son mis hijos. Algunos personajes me acompañan durante mucho tiempo, explica, como Immacolata en la obra L'Ebreo. Tenía miedo de que Immacolata nunca abandonara mi cuerpo. Pero luego tienen que salir, si no, acabas volviéndote loca".

Recuerda con honor y placer su amistad con Sean Baker, el célebre director de Añora, tema de los últimos Oscar: "Cuando conocí a Sean, dice, incluso antes de que ganara el Oscar, me impresionó su humildad. Me dijo que me consideraba su musa y que quería hacer una colección con mis películas. Cuando un director dice estas cosas de ti, has ganado el premio de interpretación más importante. Esta es mi estatuilla. Me quedo sin palabras. Es demasiado hermoso".

Muti les dice entonces a los Giffoners que no se siente una diva, ni mucho menos un icono: "En realidad, ni siquiera quería ser actriz: simplemente sucedió. Me sentí abrumada por los acontecimientos. Confié en los directores. No tenía formación, pero confié en ellos".

Y recuerda con cariño la generosidad de directores y colegas en su debut: "Sin formación técnica, confié en ellos. Pienso en colegas como Tognazzi, los extraordinarios directores con los que tuve el honor de trabajar; me llevaban de la mano. Aprendí observando, dejándome guiar por quienes creyeron en mí".

Y les confiesa a los estudiantes la confusión que se apoderó de la joven Ornella: "Tenía mucho miedo. Estaba aterrada. Pero hoy le diría: no tengas miedo de atreverte. Si no intentamos soñar, nos volvemos insulsos. Los sueños nutren el alma, nutren el corazón".

Así, invita a todos a "nunca tener miedo de ser uno mismo.

Todos somos diferentes, piedras preciosas con luz propia.

Rompamos con el rebaño, digamos no cuando sea el momento. Aunque cueste".

Y luego, mucha solidaridad y mensajes positivos para las mujeres de Giffoni, jóvenes y mayores: "Debemos tomarnos de la mano, especialmente nosotras las mujeres. La vida es un respiro.

Rodéense de personas como ustedes. Que tengan coraje. Aunque caigan, se levantan. Se reinventan. Lo importante es nunca dejar de buscar su propia verdad". (ANSA).