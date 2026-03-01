Cine: Lista de premiados de la 40.ª edición de los Goya
(ANSA) - BARCELONA 1 MAR - Mejor Película: Los domingos Mejor dirección: Alauda Ruiz de Azúa (Los domingos) Mejor actriz protagonista: Patricia López Arnaiz (Los domingos) Mejor actor protagonista: José Ramón Soroiz (Maspalomas) Mejor actriz de reparto: Nagore Aramburu (Los domingos) Mejor actor de reparto: Álvaro Cervantes (Sorda) Mejor actor revelación: Antonio Fernández Gabarre (Ciudad sin sueño) Mejor actriz revelación: Miriam Garlo (Sorda) Mejor guion original: Los domingos Mejor guion adaptado: La cena Mejor efectos especiales: Los tigres Mejor dirección artística: Sirat Mejor documental: Tardes de soledad Mejor música original: Sirat Mejor montaje: Sirat Mejor maquillaje y peluquería: El cautivo Mejor canción original: Alba Flores y Silvia Pérez Cruz (Flores para Antonio) Mejor sonido: Sirat Mejor dirección de producción: Sirat Mejor dirección de fotografía: Sirat Mejor cortometraje de animación: Gilbert Mejor cortometraje documental: El Santo, Carlo d'Ursi Mejor cortometraje de ficción: Ángulo muerto Mejor diseño de vestuario: La cena Mejor dirección novel: Eva Libertad Mejor película de animación: Decorado Mejor película europea: Valor sentimental (Noruega) (ANSA)