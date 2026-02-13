Cine: los 50 años de Novecento, con los ojos de Bertolucci

Con una duración entonces excepcional de más de cinco horas, el filme se estrenó en dos partes a lo largo del mismo mes y fue visto por más de 10 millones de espectadores, convirtiéndose con el tiempo en uno de los títulos más vistos y queridos en la filmografía del realizador nacido en Parma.

El crítico Morando Morandini resumió su espíritu y estilo al describirlo como una película "sobre la lucha de clases en clave antipatronal" que "busca fusionar el cine clásico estadounidense con el realismo socialista soviético", logrando "un melodrama político en equilibrio entre Marx y Freud que bebe de Verdi, de la novela del siglo XIX y del melodrama hollywoodense de los años 50".

Por su valor histórico y metafórico —que trasciende su calidad estrictamente cinematográfica— la ciudad natal del director abrirá el Palazzo del Governatore a una gran muestra temática que se inaugurará el 27 de marzo y permanecerá abierta hasta el 26 de julio.

Curada por el crítico literario Gabriele Pedull… para la editorial Electa, la exposición está promovida por el Comune di Parma y la Fondazione Bernardo Bertolucci, y propone reconstruir un recorrido que va del filme a sus fuentes, explorando la fotografía, la música, la literatura y, finalmente, el cine.

Las cuatro secciones permitirán adentrarse en una saga de amplio aliento histórico y narrativo que se abre en la llanura del valle del Po el día de la muerte de Giuseppe Verdi y acompaña a dos generaciones de las familias Berlinghieri y Dalc• a través de momentos clave de la historia italiana hasta la caída del fascismo y la Liberación.

Con un elenco internacional de primer nivel —posible gracias a la rama europea de United Artists, convencida por el productor Alberto Grimaldi— Novecento se convirtió en el proyecto más ambicioso y significativo de Bertolucci, quien ya había escandalizado al público con Ultimo tango a Parigi y más tarde alcanzaría el récord de premios Óscar con L'ultimo imperatore.

En esta obra, el director —hijo del poeta Attilio Bertolucci— regresa a sus raíces y se divide simbólicamente entre la pasión del campesino Olmo y la fragilidad del terrateniente Alfredo, construyendo un gran melodrama romántico que habla de Italia y, al mismo tiempo, ofrece una lectura universal de su historia social, política y cultural.

Protagonizada por Robert De Niro, Gérard Depardieu, Burt Lancaster, Sterling Hayden, Dominique Sanda, Donald Sutherland, Stefania Sandrelli y Laura Betti; con fotografía de Vittorio Storaro, música de Ennio Morricone y montaje de Kim Arcalli, la película será acompañada en la exposición por un catálogo con abundante material inédito y testimonios de época.

En paralelo, también se publicará un volumen de la colección "A-Z" de Electa dedicado a Attilio Bertolucci y a sus hijos Giuseppe y Bernardo, que llegará a las librerías el 16 de marzo, día del cumpleaños del cineasta, fallecido el 26 de noviembre de 2018, y que habría cumplido 85 años en 2026. (ANSA).