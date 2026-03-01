Cine: "Los domingos" triunfa en los Goya, mejor película y dirección

La cinta, sobre una joven que quiere entrar en un convento de clausura, obtuvo en total cinco premios, al ganar los de mejor actriz protagonista (Patricia López Arnaiz), mejor actriz de reparto (Nagore Aramburu) y mejor guion original.

"Sirat", de Oliver Laxe, candidata a los Óscar en las categorías de mejor película internacional y mejor sonido, fue la película que más galardones obtuvo, un total de seis: dirección artística, música original, montaje, sonido, dirección de producción y dirección de fotografía.

El Goya al mejor actor fue para el veterano José Ramón Soroiz, que interpreta en "Maspalomas" a un homosexual que entra en una residencia de ancianos.

"La cena", comedia sobre una cena servida al dictador Francisco Franco, se llevó dos premios (guion adaptado y diseño de vestuario), los mismos que "Sorda", sobre las barreras de personas sordas, mejor actor de reparto (Álvaro Cervantes) y mejor actriz revelación (Miriam Garlo, primera intérprete sorda nominada a los Goya.

"Flores para Antonio", el tema que la actriz Alba Flores compuso junto a Silvia Pérez Cruz para el documental homónimo dedicado a su padre, Antonio Flores, ganó el Goya a mejor canción.

La argentina "Belén", de Dolores Fonzi, obtuvo el Goya a la mejor película iberoamericana.

Fonzi hizo un llamado al recibir el galardón: "Ustedes que tienen tiempo, no caigan en la trampa. La ultraderecha vino para destruirlo todo. Yo vengo del futuro, de un país donde el presidente puso en venta el agua. No solo tenemos que defender el cine sino también el agua, que no les pase a ustedes", dijo.

Dirigida y protagonizada por Fonzi, "Belén" se inspira en la historia real de una mujer detenida por haber tenido un aborto espontáneo.

"Belén" se impuso a la chilena "La misteriosa mirada del flamenco", de Diego Céspedes; la costarricense "La piel del agua", de Patricia Velásquez; la brasileña "Manas", de Marianna Brennand; y la colombiana "Un poeta", de Simón Mesa.

La actriz estadounidense Susan Sarandon, de 79 años, con un pin en la solapa de "Free Paleestine" sobre su traje de Armani negro y azul, recibió muy emocionada el Goya Internacional que le entregó el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite.

En su discurso citó al historiador estadounidense Howard Zinn para decir que "la historia de la humanidad no es solo una historia de conflicto" sino también de valores como "el sacrificio" y "la bondad y la compasión".

Sarandon dijo que "si solo ponemos en el centro lo peor, nos paralizamos. Pero si recordamos los momentos y lugares en los que una persona ha obrado con grandeza, eso nos da energía para poder cambiar el rumbo de ese mundo nuestro".

Como ya hizo el viernes, la protagonista de Thelma & Louise ensalzó la "lucidez moral" de España ante el conflicto de Gaza: "En estos días en los que el mundo está tan dominado por la violencia y la crueldad, miro aquí a mi alrededor y veo a vuestro presidente (Pedro Sánchez) y a todos los artistas que habláis tan claro mientras que donde yo vivo reina el caos y la represión. Esto me ayuda a sentirme menos sola", dijo.

El cineasta Gonzalo Suárez, de 91 años, admirado por Julio Cortázar y director de películas como "Remando al viento" y "Epílogo", dijo al recibir el Goya de honor que "el cine es el último reducto con el que podemos soñar despiertos".

El cineasta italiano Carlo D'Ursi, afincado en España, obtuvo el Goya al mejor cortometraje documental por "El Santo", en el que explora la figura de su abuelo, Carlo Fortunato, un médico rural de Senise (Basilicata, sur de Italia), donde se le atribuyen supuestos milagros.

"Hace 15 años comencé este proyecto para demostrar que los milagros que atribuían a mi abuelo no existían, y tuve que desdecirme, porque la bondad es un gran milagro", dijo D'Ursi (Bari, 48 años) al recibir el premio.

"En estos tiempos tan oscuros pongamos en la agenda la bondad. Puede parecer ingenuo, pero es un gran gesto político", afirmó.

La noruega "Valor sentimental", de Joachim Trier, obtuvo el Goya a la mejor película europea.

El premio al mejor documental fue para "Tardes de soledad", de Alberto Serra, ganadora de la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, que retrata la vida del torero peruano Andrés Roca Rey. (ANSA).