Cine: "Los domingos" y "Sirat", favoritas en 40.ª edición de los Goya

El actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini serán los maestros de la ceremonia, en la que el cineasta Gonzalo Suárez será reconocido con el Goya de honor.

"Los domingos", con 13 candidaturas, ganadora del pasado Festival de San Sebastián, narra la vocación religiosa de una joven en una familia acomodada de Bilbao.

"Sirat", con 11, candidata de la Academia española de cine a los Oscar y ganadora del Premio del Jurado en el Festival de Cannes, lleva al espectador a un viaje por las raves de Marruecos.

Junto a ellas compiten por mejor película "Maspalomas", de José Mari Goenaga y Aitor Arregi, sobre un hombre gay que entra en una residencia de ancianos; "La cena", de Manuel Gómez Pereira, en la que se sirve una cena al dictador Francisco Franco, y "Sorda", de Eva Libertad, que refleja las barreras comunicativas de personas con dificultades auditivas.

El favorito para ganar el premio al mejor actor es José Ramón Soróiz, por Maspalomas, quien ya se llevó la Concha de Plata en San Sebastián.

Se enfrenta a Mario Casas, por "Muy lejos"; Alberto San Juan, por "La cena"; Miguel Garcés, por "Los domingos", y Manolo Solo, por "Una quinta portugesa".

Como mejor actriz destaca Patricia López Arnaiz, que en "Los domingos" hace el papel de tía que se opone a que su sobrina se haga monja y ya fue premiada en los premios Feroz y los Forqué.

Compite con Ángela Cervantes, por "La furia"; Nora Navas, por "Mi amiga Eva"; Susana Abaitua, por "Un fantasma en la batalla", y la chilena Antonia Zegers por "Los Tortuga".

Por primera vez una actriz sorda es candidata a un Goya, Miriam Garlo, por "Sorda", como intérprete de reparto.

Las candidatas a la mejor película iberoamericana son la argentina "Belén", de Dolores Fonzi; la chilena "La misteriosa mirada del flamenco", de Diego Céspedes; la costarricense "La piel del agua", de Patricia Velásquez; la brasileña "Manas", de Marianna Brennand; y la colombiana "Un poeta", de Simón Mesa.

En la categoría de mejor documental compite el italo-argentino Hernán Zin con "Todos somos Gaza", y en la de mejor cortometraje documental lo hace el italiano Carlo d'Ursi con "El Santo", que explora la figura de su abuelo, un médico de Senise (Basilicata, sur de Italia).

De Sarandon, de 79 años, Goya Internacional, protagonista de películas como "Thelma y Louise" y "Las Brujas de Eastwick", la Academia de cine destacó su "valiente compromiso político y social".

La gala, que se celebra en el Auditori Fórum de Barcelona, contará con las actuaciones musicales de Belén Aguilera, Bad Gyal, Dani Fernández, la Casa Azul, Ana Mena, Alba Molina, Ángeles Toledano y también de Bandini. (ANSA)