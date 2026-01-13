Cine: "Los domingos" y "Sirat", favoritas para los Goya

"Los domingos", de Alauda Ruiz de Azúa, que se impuso con la Concha de Oro en el Festival de cine de San Sebastián, gira en torno a la decisión de una joven de 17 años de hacerse monja de clausura.

"Sirat", de Óliver Laxe, que consiguió el Premio del Jurado en Cannes, sigue la búsqueda de un padre, interpretado por Sergi López, de su hijo por el desierto de Marruecos.

Por detrás de estas dos películas, se encuentran "Maspalomas", con nueve candidaturas; "La cena", sobre una cena de celebración para el dictador Francisco Franco, con ocho; y "Sorda", "El cautivo" y "Los tigres", todas ellas con siete.

Les siguen, con seis, "Romería", de Carla Simón, quien obtuvo el Oso de Oro en Berlín por "Alcarrás" hace tres años, y "Ciudad sin sueño", ambientada en el barrio de chabolas de la Cañada Real (Madrid), con cinco.

A la mejor película iberoamericana optan "Belén", de la argentina Dolores Fonzi; "La misteriosa mirada del flamenco", del chileno Diego Céspedes; "La piel del agua", de la costarricense Patricia Velásquez; "Manas", de la brasileña Marianna Brennand; y "Un poeta", del colombiano Simón Mesa.

La gala de los Goya, que entregará un premio de honor al director Gonzalo Suárez, se celebrará el 28 de febrero en Barcelona presentada por el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini. (ANSA).