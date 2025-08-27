Cine: Manifestación pro-Gaza en el Lido

El anuncio lo hicieron hoy algunos representantes de centros sociales del noreste, quienes, para la ocasión, desplegaron una pancarta en apoyo a Palestina frente a la alfombra roja del Palacio del Cine del Lido, donde ya hoy comienzan a desfilar los divos del cine internacional.

“Hay centenares de realidades políticas, asociaciones y grupos provenientes de todo el Veneto", y las "adhesiones son centenares también en el mundo del cine", afirmó Martina Vergnano, en calidad de portavoz de centros sociales que se sumaron al llamado Venice4Palestine, efectado en los últimos días.

“Free Palestine. Stop al genocidio" será el eslogan del cortejo que, desde las 17 hora local, el recorrido será desde el embarcadero de Santa Maria Elisabetta hacia el Palacio del Cine, atravesando la Gran Viale que bordea la isla. Está previsto además la partida de una motonave que salga del Vega Center de Marghera dos horas antes, "para permitir a quien no arriba desde Venecia llegue desde fuera para la Muestra".

Será, continuó Vergnano, "la primera parte de una procesión acuática", durante la cual "comenzaremos a denunciar la complicidad internacional. Con el suministro de armas, los acuerdos comerciales y la cobertura diplomática, nuestros gobiernos son cómplices del genocidio".

Reiterando las motivaciones de la manifestación, la activista insistió que el objetivo es "apuntar los reflectores de la Muestra en la dirección justa, sobre Palestina. Estamos frente a un genocidio en todos los aspectos -concluyó- y no es posible negarlo. Hay que detener ya las atrocidades".

(ANSA).