Cine: Medios, «los Reiner hallados muertos en su cama»

El espeluznante detalle podría proporcionar pistas sobre el momento de los asesinatos de los que se acusa a su hijo, Nick Reiner.

Los Reiner fueron vistos con vida por última vez en la fiesta de Navidad del comediante Conan O'Brien, a la que Nick también asistió.

Nick suele alojarse en una casa de huéspedes en la villa de sus padres, pero el sábado por la noche, presumiblemente después del doble asesinato, se había mudado a un motel cerca del muelle de Santa Mónica.

En la fiesta, Nick se comportó como un loco y no dejaba de preguntar a los demás invitados —todos famosos de Hollywood— si eran famosos, según informaron fuentes a la revista People.

(ANSA).