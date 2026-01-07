Cine: Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones en Chile para visitar la Antártica

En un video subido a TikTok e Instagram por el usuario @chrome_ se puede ver a Douglas, de 81 años, y Zeta Jones, de 56, arribando al Aeropuerto de Santiago, donde el joven conversó con el ganador del Óscar como mejor actor en la película "Wall Street" (1987) y protagonista de famosos films, como "Atracción fatal" (1987), "Bajos Instintos" (1992), "Un día de furia" (1993) y "La Guerra de los Roses" (1989), entre otras.

"Viajé en el mismo vuelo que esta icónica pareja de Hollywood… incluso conversé con Michael y fue muy buena onda… me contó que iban a visitar la Antártida, y no pude perder la oportunidad de sacarme una foto con él", comentó el joven chileno en su registro.

La actriz británica Catherine Zeta-Jones, por su parte, saltó a la fama por su rol en "La máscara del Zorro" (1989), junto a Antonio Banderas y también es ganadora de un Óscar por su rol en el musical "Chicago" (2002) y un Premio Tony en el rol estelar del musical "A little Night Music" (2010).

La pareja está casada desde el año 2000 y es una de las más estables de Hollywood. Sus hijos, Carys y Dylan Douglas, el año pasado visitaron la Patagonia argentina, destacando en sus redes sociales los paisajes de la región. (ANSA).