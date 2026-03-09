Cine: "Mil pedazos", inspirada en aristócrata chileno que perdió a su familia en un accidente

La cinta, en competencia en el certamen, donde tiene su premier mundial, arranca cuando Miguel y Emilia, interpretados por Daniel Muñoz y Paola Giannini, salen de viaje con su hija de 9 años y su perra y tienen un accidente en medio del desierto.

El cineasta se inspiró en la historia que siempre escuchaba cuando iba al norte de Chile de un aristócrata neurocirujano que en los años 80 perdió a toda su familia en un accidente y se transformó en un ermitaño.

"Me pregunté cómo un hombre puede sobreponerse ante un acontecimiento así", cuenta.

En la cinta "trabajo con los bordes narrativos: están al borde de la vida y de la muerte, en una desunión familiar. Nos conecta con el perdón, el amor y la conexión de la naturaleza", apunta.

Además tiene que ver con los sentidos, pues "ella pierde la audición, él se queda mudo y la perra usa el olfato".

En la película, rodada en el Valle del Elqui, al inicio del desierto de Atacama, también hay "un sentido muy espiritual", pues es una zona "muy mágica, con mucho chamanismo", donde los personajes se encuentran "solos en el mundo".

Castro-San Martín se plantea también "por qué no tenemos el derecho de enterrar a nuestros cuerpos como queramos".

La cinta, que se estrenará en junio en Chile, "es una desbandada por el dolor, el amor y el paisaje", subraya.

Dos meses después llegará a los cines otra película suya, "Il cileno", una coproducción entre Chile, Italia y Suiza, sobre el chileno Aldo Marín, quien se vinculó a grupos anarquistas en Turín, donde murió en 1977 mientras intentaba cometer un atentado contra el diario La Stampa.

La cinta, rodada en Turín y que "tiene que ver con la traición y con el amor", está basada en el libro "Aldo Marín.

Carne de cañón", de Juan Cristóbal Guarello. (ANSA).