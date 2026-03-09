Cine: militares como capitán Silva en Chile que se saltan obediencia debida

Silva recibió la orden en 1973 de transformar la Escuela de Aviación donde enseña a jóvenes cadetes en un centro de detención y tortura.

Fue uno de los numerosos oficiales y suboficiales chilenos que sufrieron torturas por sus camaradas por negarse a respaldar el golpe -algunos muy conocidos como Arturo Bachelet, quien murió en la celda en manos de Silva-, como recoge el libro "Disparen a la bandada", de Fernando Villagrán, en el que se basa el primer largometraje de ficción de Sallato.

Al cineasta le pareció "Importante contar una historia de luz dentro de la barbarie para seguir creyendo en la humanidad".

Al mismo tiempo cree que "la historia demuestra que no se aprende de errores pasados" y que al igual que "en Chile las decisiones de unos militares en los años 70 siguen teniendo consecuencias en la generación de mi hijo, "Las que se tomen en las guerras de hoy en día acarrearán repercusiones a los que vendrán".

El cineasta pone al espectador en el "Dilema ético" de "¨Qué haría en las botas de Silva?", obligado a "Tomar decisiones en cuestión de horas".

Muestra, dice Sallato, "Lo difícil que es saltarse la obediencia debida. La esperanza está en que se puede", apunta.

El cineasta consiguió hablar con Silva, quien murió el año pasado, dos meses antes del inicio del rodaje de la película.

El capitán, que pasó cinco años en la cárcel, desobedeció las órdenes porque "No quería cargar con ello toda su vida", cuenta Sallato, que tuvo la sensación hablando con él de que "Seguía sintiendo que su institución le había traicionado".

El director está expectante ante la acogida que tendrá su película cuando en octubre se estrene en Chile y dice que le encantaría que la vieran militares y que se conozcan otras historias como las de Silva.

La considera además "Muy oportuna" en un momento en el que llega "Reconocido pinochetista" al poder, dijo en referencia a José Antonio Kast, quien asume como presidente este miércoles.

"Hangar rojo", una coproducción entre Chile, Argentina e Italia, llega a Málaga tras su estreno mundial en la sección Perspectives de la Berlinale.

Es una de las 10 películas latinoamericanas que compiten en la Sección Oficial junto a otras producciones españolas en el Festival de Málaga, que se clausura el sábado. (ANSA).