Cine: motivos profundos que llevan a periodistas a arriesgar sus vidas

A Giménez Cacho (Madrid, 1961) siempre le llamó la atención de su pareja, fotógrafa, su trabajo de investigar abusos y feminicidios, y a periodistas les preguntó: "Por qué te pones a arriesgar tu vida".

La pregunta también se la hizo a periodistas y se dio cuenta de que "algunos nunca se la habían hecho".

Giménez Cacho recuerda que en 2024 México fue el país en el que murieron más periodistas, solo por detrás de Gaza y Pakistán, según cifras de Reporteros Sin Fronteras.

Con el tiempo entendió que "la respuesta va más allá de la vocación, es un proceso íntimo y profundo que solo la ficción podía retratar".

En el caso de Juana, interpretada por Diana Sedano, una periodista solitaria que durante más de una década ha enterrado sus traumas, retoma un caso antiguo de feminicidio porque "le da un motivo de vida, que es su historia con el padre".

Este thriller psicológico, cuyo elenco se completa con Arturo Ríos y Margarita Sánz, retrata su "viaje intenso hacia un principio de sanación", cuenta Giménez Cacho, quien como actor ha trabajado en películas de Alfonso Cuarón o Pedro Almodóvar.

Al director le gustaría que "Juana" provoque en el espectador la sensación de que "mostrar las heridas es bueno, es un acto de hermosura. Estamos educados en esconder la vulnerabilidad y es al revés: hay una belleza en el acto de mostrarlas".

Giménez Cacho reivindica el trabajo "crucial" de los periodistas y denuncia la "impunidad" en los casos de crímenes de informadores en México, país donde "está normalizada la violencia".

La productora, Regina Solórzano, apunta que la violencia "la tenemos asumida, está integrada en nuestra forma de vivir", y señala que esta película "está también atravesada por el patriarcado".

"Juana", estrenada en el festival de Morelia (México) es el segundo trabajo como director de Giménez Cacho después de dirigir en 2014 la serie "Crónica de castas". (ANSA).