Cine: Nuevo luto en el cine español, adiós a Eusebio Poncela

La Academia de Cine Español confirmó la noticia en un mensaje en la red social X, señalando que Poncela "fue nominado a los Premios Goya a Mejor Actor Protagónico en 2001 por la película 'Intacto'".

El artista también había participado en series de televisión como 'Isabel', sobre la vida de Isabel la Católica, y 'Águila Roja', entre otras. Entre los numerosos mensajes de condolencia en las redes sociales, incluyendo uno del Ministerio de Cultura español, se encontraba uno publicado por Antonio Banderas, quien se enteró del fallecimiento de Poncela mientras se encontraba en Londres, donde rodaba su próxima película.

"Tras las de Verónica Echegui, Manolo de la Calva y José Manuel Gorospe, la muerte viene a recordarme lo efímera de nuestra existencia", escribió Banderas al recordar a sus compañeros fallecidos en los últimos dos días. "Eusebio deja unas obras magníficas y hermosas como actor. Compartí con él 'La Ley del Deseo', una historia de Almodóvar que rodamos en un Madrid ya lejano, lleno de disrupción, diversión y lágrimas que tiñeron la vida de colores extraordinarios y nuevos", añadió el actor de 'El Zorro... "Descansa en paz, enigmático y querido amigo", concluyó. (ANSA).