Cine: Paolo Sorrentino, "cuánta nostalgia de los políticos de antes"

En la presentación estuvo junto a los actores del filme Toni Servillo, Anna Ferzetti y Miriam Mariglia. La película llegará a las salas italianas el 15 de enero con PiperFilm.

¿Qué piensa del éxito de "Buen Camino" de Checco Zalone?

"Estoy feliz, ni siquiera sería capaz de gestionar un éxito tan amplio. Yo prefiero jugar más bajo perfil", respondió Sorrentino sobre su colega.

En su filme último aparece un imaginario Presidente de la República, Mariano De Santis (Servillo, Copa Volpi en el festival de Venecia, donde la película estuvo en competencia), viudo, católico, que vive en el Quirinal con su hija Dorotea (Ferzetti), jurista como él. Está ya al final de su mandato y debe decidir sobre dos delicadas solicitudes de gracia, ambas vinculadas a la eutanasia. En su corazón, sin embargo, permanece siempre el gran amor por su esposa fallecida ocho años antes, al que se suma una duda que no le da paz.

Sorrentino quiso aclarar: "La película no está inspirada en Sergio Mattarella (el actual presidente de la República Italiana, NDR). Si se piensa bien —añade—, también Luigi Scalfaro (en el mismo cargo entre 1992-1999, NDR) tenía una hija y la formación jurídica, así como el ser católico, son constantes de muchos presidentes de la República; en suma, Mariano De Santis es una figura totalmente independiente de cualquier referencia real".

Y aún, sobre la política, acerca de una frase recurrente del presidente De Santis —"necesito un tiempo adicional de reflexión"—, el director señaló: "La extrema determinación con la que hoy se toman las decisiones políticas deja muchas dudas, tanto es así que a menudo se asiste luego a desmentidas al día siguiente".

"He recibido este guion antes de rodar "Parthenope" y quedé de inmediato muy impresionado por la particular psicología de mi personaje —dice Servillo, en su séptima película con Sorrentino—. Un hombre que en su interior entrelaza continuamente un diálogo entre tiempo, memoria y responsabilidad subjetiva. Que este tipo de elaboración psicológica pertenezca a un jefe de Estado me pareció enseguida una idea tan original como eficaz para multiplicar los interrogantes que plantea la película".

Pero, por qué Servillo para interpretar al presidente De Santis? Responde Sorrentino: "Lo que siempre me ha sorprendido en la actuación de Toni, y que se encuentra rara vez en los actores, es un concepto que no sabría definir, pero tiene que ver con la potencia. Algo que poseen poquísimos actores, no solo en Italia sino en el mundo".

Y Servillo replica: "Paolo es un guionista extraordinario y esto, obviamente, para un actor es una pradera en la que moverse con gran entusiasmo".

Dice finalmente Anna Ferzetti, que encarna a Dorotea De Santis: "Hay sin duda una relación muy particular entre padre e hija en esta película. Son dos personas de algún modo similares que tienen una manera muy propia de hablarse y decirse 'te amo', hablando de derecho".

Por último, ella misma invita a los políticos a ir a ver "La grazia": "Espero que vayan muchos y que reflexionen", completa la actriz. (ANSA).