Cine: París rinde homenaje a Marcello Mastroianni

La nueva "Plaza Marcello Mastroianni" se encuentra junto a la famosa Place Saint-Sulpice, en la esquina de la Rue Henry de Jouvenel y la Rue Palatine, en el corazón de la Rive Gauche de París, una de las zonas más bellas y populares de la capital.

A la inauguración, en el marco de las celebraciones por los 70 años de amistad entre Roma y París, asistieron la exesposa de Mastroianni, Catherine Deneuve, su hija Chiara Mastroianni y su nieta Anna Biolay.

Fotos de la ceremonia se publicaron en el perfil de Facebook del alcalde del VI arrondissement de París y consejero regional de la región de Ile-de-France, Jean-Pierre Lecoq.

Durante la solemnidad también se publicó una foto en blanco y negro de Mastroianni, en el final de "La Dolce Vita", de Federico Fellini.

Nacido el 28 de septiembre de 1924 en Fontana Liri, Marcello Mastroianni dejó una profunda huella en el imaginario colectivo galo y sigue siendo muy querido en Francia. Falleció el 19 de diciembre de 1996 en su domicilio parisino, en el número 91 de la rue de Seine, cerca de donde ahora se alza esta nueva plaza que lleva su nombre.

El fin de semana pasado, Roma y París celebraron los 70 años de su unión exclusiva, con visitas de sus respectivos alcaldes, Roberto Gualtieri y Anne Hidalgo, a cada ciudad en tan solo 24 horas.

Unidos por lazos de larga data, ambos países están estrechamente vinculados por el cine, con numerosas obras maestras de la gran pantalla coproducidas a lo largo de los años que marcaron la historia del cine europeo. (ANSA).