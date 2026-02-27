Cine: Sarandon no puede rodar en EE. UU. por apoyo a Gaza, rueda en Italia
"Muy peligroso" el silencio de Hollywood respecto a Trump
Acabo de rodar en Italia. Al director italiano que me contrató le dijeron que no me contratase", apuntó.
Consideró que "es muy peligroso que Hollywood esté callado.
Creo que deberíamos poder decir lo que pensamos sin que se nos amenace con no poder volver a trabajar jamás, y está ocurriendo ahora", declaró la actriz, que consideró "un mito que Hollywood es de izquierdas".
Respecto a la polémica generada por el distanciamiento político respecto al genocidio en Palestina durante la Berlinale la actriz dijo que "todas las películas y todas las historias son políticas. O bien refuerzan el statu quo o bien lo cuestionan".
Ella siente que no puede "tener elección a mi activismo.
Cuando las personas no tienen una voz mi responsabilidad es ayudar a la gente", manifestó.
La actriz se emocionó al "venir aquí a España y ver a Sánchez (Pedro, premier) apoyar a Gaza. Nos hacéis sentir que estamos menos solos", añadió. (ANSA).