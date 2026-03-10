Cine: "Si vas para Chile", documental para entender por qué gana Kast

La cinta fue presentada este lunes en la sección oficial de documentales del certamen para "entender por qué gana Kast (José Antonio) las elecciones en Chile".

El punto de arranque para los chilenos Sebastián González Méndez y Amilcar Infante fue la invitación que hizo en 2019 el entonces presidente Sebastián Piñera en Cúcuta a los venezolanos para refugiarse en Chile.

La marcha antimigrantes que vino después, en 2021, en la ciudad de Iquique, donde 4.000 personas quemaron carpas y atacaron a familias y niños migrantes "Nunca la habíamos visto en Chile con ese nivel de xenofobia y amparada por la policía que dejaba que eso pasara", considera González Méndez.

Este fenómeno coincide con "el resurgimiento de la extrema derecha, cuyos candidatos hacen un llamado a la criminalización del inmigrante, exploramos el fenómeno de la violencia social", añade.

En el desierto de Atacama, el documental constituye un relato coral con testimonios de migrantes y personas locales en el centro del conflicto social.

El desierto "Todo lo soterra, también la historia, y nosotros sacamos esta historia a la luz para que no se pierda", señala González Méndez.

Infante apunta que "En la migración siempre hay un desierto que cruzar, siempre es la gran frontera geográfica, está el desierto del Sáhara que hay que cruzar para llegar a Europa, el de Sinaloa, el de Arizona, o el de Atacama".

Pero, añade, "Hay otro desierto que hay que cruzar también, que es el desierto de nosotros mismos a la hora de enfrentarnos a la migración y a ver a gente que está en esta situación".

El documental, que se estrena el 9 de abril en Chile, "Pretende ser una gota de agua en el desierto", añade.

Al principio, "Lo empezamos a grabar sin ayudas, como responsabilidad individual. Lo hicimos para que quede el documento. Ojalá que nos recuerde lo oscuro que podemos llegar a ser".

El título "Si vas para Chile" corresponde al de una canción tradicional en el país y constituye una declaración de intenciones de la cinta, pues dice: "Campesinos y gentes del pueblo, te saldrán al encuentro, viajero, y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero". (ANSA).