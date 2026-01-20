Cine: "Sorry, baby", un filme sobre cómo empezar de nuevo tras un abuso sexual

La película ha recibido un notable impulso de difusión gracias a la célebre actriz Julia Roberts, quien, durante la ceremonia de los Globos de Oro, sorprendió al público al declarar: "Eva Victor es mi heroína. 'Sorry, Baby', si no la vieron, véanla".

Desde su estreno en cines italianos, el interés por esta película de bajo presupuesto, coproducida por el ganador del Oscar Barry Jenkins, ha crecido considerablemente.

El film se alzó con el Premio al Mejor Guion en Sundance, convirtiéndose en uno de los títulos más esperados de la temporada. Recientemente, recibió el reconocimiento de la Asociación de Críticos de Cine de Utah como Mejor Película de 2025.

La obra destaca por su sensibilidad, originalidad e intensidad a la hora de retratar el viaje interior de una joven marcado por un profundo sentido de sororidad, mientras procesa un trauma y busca reanudar su vida tras sufrir violencia sexual.

Con un elenco que incluye a Naomi Ackie, Louis Cancelmi, Kelly McCormack y Lucas Hedges, entre otros, la película aborda un camino difícil con gracia.

Victor, nacida en París en 1994 y criada en San Francisco, ha ganado popularidad en Estados Unidos por sus vídeos divertidos y autocríticos en redes sociales, además de haber protagonizado series como Billions.

El guion de "Sorry, Baby" fue escrito durante la pandemia, y Victor comentó: "Me encontré escribiendo la película que necesitaba cuando pasé por una crisis similar a la de Agnes".

La protagonista, Agnes (interpretada por Victor), es una brillante estudiante de posgrado de literatura que experimenta un trauma después de un incidente violento con su tutor, el profesor Decker (Cancelmi).

La narrativa se despliega a través de cinco capítulos, reorganizando la historia para reflejar el viaje emocional de Agnes, quien lucha por recuperar la confianza mientras se aísla y enfrenta un mundo a menudo indiferente.

La relación de Agnes con su mejor amiga, Lydie (Ackie), se convierte en su único punto de apoyo en su proceso de sanación.

La filmación busca generar conversaciones sobre la violencia sexual y dar voz a quienes enfrentan experiencias similares.

"Si la película permite a alguien abrir la puerta a esos sentimientos y reflexionar más sobre su propio camino de sanación, me alegra que pueda crear ese espacio", concluyó Victor. (ANSA).