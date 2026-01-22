Cine: Sundance se despide de Park City y se muda a Colorado

El Festival de Cine de Sundance, fundado por Robert Redford en los años 80 y convertido en la principal plataforma del cine independiente en Estados Unidos, celebra desde este jueves su última edición en la pequeña ciudad de esquí de Utah, antes de trasladarse en 2027 a Boulder, Colorado, una ciudad unas doce veces más grande.

"He estado en Sundance llegando tarde a una función y literalmente no se puede avanzar en Main Street por el tráfico.

Así que uno se baja del auto y corre", contó el director Gregg Araki, que este año presenta su décima película en el festival, la comedia "I Want Your Sex".

El colapso de tránsito refleja cómo el evento superó hace tiempo la escala del antiguo pueblo alpino. Park City acoge su último Sundance en un año especialmente simbólico: es también la primera edición tras la muerte de Robert Redford, ocurrida en septiembre pasado a los 89 años.

Los organizadores diseñaron una programación especial para homenajear al actor y director que creó el festival y el Sundance Institute con la idea de abrir puertas a nuevas voces del cine.

"Hay algo muy emotivo este año por el cambio que está por venir", explicó el director del festival, Eugene Hernandez, mientras supervisaba el montaje de las sedes, incluida una tienda deportiva reconvertida como cada año en una sala de 500 butacas. "Sabíamos que este iba a ser el cierre en Utah y queríamos reconocerlo y celebrarlo".

La hija de Redford, Amy Redford, recordó que su padre veía el festival como una herramienta para "cambiar el mundo", usando su prestigio para apoyar a creadores sin acceso a la industria tradicional.

Entre los homenajes figuran la creación de un premio con el nombre de Redford, la proyección de su primer film independiente, "Downhill Racer" (1969), y encuentros de aniversario de películas emblemáticas como "Little Miss Sunshine", "House Party" y "Saw".

Desde sus orígenes, Sundance impulsó las carreras de cineastas como Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, Ryan Coogler y Chloé Zhao. El impacto del festival se refleja también en sus cifras: en 2025, más de 85.000 personas asistieron a sus funciones, según un estudio de impacto económico del Sundance Institute.

Este año, la programación combina homenaje y renovación.

Entre los estrenos figura el documental musical "The Moment", protagonizado por la cantante Charli XCX, quien además actúa en "I Want Your Sex" y en la sátira artística "The Gallerist", junto a Natalie Portman y Zach Galifianakis.

También participan Olivia Wilde como directora de "The Invite", con Seth Rogen, y filmes protagonizados por Olivia Colman y Alexander Skarsgård ("Wicker"), Gemma Chan y Channing Tatum ("Josephine") y Ethan Hawke y Russell Crowe ("The Weight").

Sundance vuelve a ser este año una plataforma central para el documental, con películas dedicadas a figuras como Salman Rushdie, Nelson Mandela, Courtney Love, Brittney Griner, Billie Jean King y la comediante Maria Bamford. (ANSA).