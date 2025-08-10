Cine: "Sunset Boulevard", 75 años de una obra maestra

Un retrato mordaz de Hollywood también protagonizado por William Holden como el guionista en apuros Joe Gillis, Nancy Olson como una lectora de guiones que se enamora de Gillis y Erich von Stroheim como Max, el exmarido de Desmond y su leal mayordomo.

Una comedia negra que nunca pasa de moda, con un título que se ha vuelto proverbial, con una mirada desencantada y mordaz a una industria cinematográfica en decadencia.

No es casualidad que, tras su estreno, la película causara descontento en el mundo del espectáculo, y el productor Louis B.

Mayer, de Metro-Goldwyn-Mayer, invitado a la proyección, acusara a Wilder de haber "traicionado y humillado" a la industria que lo había alimentado. Time, por su parte, calificó a Sunset Boulevard como "la peor cara de Hollywood contada en su mejor momento".

La película se presentó en el Radio City Music Hall durante siete semanas, recaudando más de US$1 millón y lanzando a Gloria Swanson en una gira por 36 ciudades de Estados Unidos y Canadá. Recibió 11 nominaciones al Óscar y ganó tres (Mejor Guion Original para Billy Wilder, Charles Brackett y D.M.

Marshman Jr.; Mejor Dirección Artística para Hans Dreier, John Meehan, Sam Comer y Ray Moyer; y Mejor Banda Sonora Original para Franz Waxman).

La historia aún resuena hoy en una industria muy diferente e, irónicamente, con Paramount Pictures, el estudio representado en la película y que la distribuyó, recientemente adquirido por Skydance Media en un acuerdo de US$8400 millones. Si aún viviera, Wilder podría estar haciendo otra película.

Entre las primeras películas seleccionadas para su preservación en el Registro Nacional de Cine y una de las 20 mejores películas estadounidenses de todos los tiempos según el American Film Institute, "Sunset Boulevard" fue meticulosamente restaurada y estrenada en el Festival de Cine de Cannes en mayo pasado.

La impresionante restauración en 4K se estrenó en cines italianos el fin de semana pasado y acaba de estrenarse en 4K Ultra HD con más de dos horas de contenido adicional.

En junio, la última producción de Broadway del musical "Sunset Boulevard" de Andrew Lloyd Webber ganó tres Premios Tony 2025, incluyendo Mejor Reestreno de Musical y Mejor Actriz en un Musical para Nicole Scherzinger como Norma Desmond, repitiendo su triunfo en los Premios Olivier en Londres. El álbum, ya disponible, ya es un éxito.

La versión original de Broadway del espectáculo de 1994 fue nominada a 11 premios Tony y ganó siete, incluido uno para la estrella Glenn Close, quien desde entonces ha buscado hacer una nueva versión cinematográfica del musical. (ANSA).