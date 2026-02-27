Cine: Susan Sarandon rueda en Italia, porque Estados Unidos la bloquea

En rueda de prensa con motivo del Goya Internacional que recibe mañana en la 40 edición de estos premios en Barcelona, la protagonista de "Thelma y Louis" contó que "el 1 de noviembre me despidió mi agencia (United Talento Agency) por hacer una manifestación por pedir el apoyo a Gaza y el alto el fuego. Ya no podía hacer ninguna película importante ni nada relacionado con Hollywood. Encontré una agencia en Inglaterra. Acabo de rodar en Italia. Al director italiano que me contrató le dijeron que no me contratase", apuntó.

La actriz, de 79 años, se refería así al director Andrea Pallaoro (Trento, 1982), con quien acaba de rodar "The echo chamber" junto a Alicia Vikander y Luca Marinelli.

"Ahora estoy especializada en pequeñas películas con directores noveles. Cine independiente es lo que estoy haciendo ahora en Italia", añadió.

A Sarandon le gustaría rodar en España: "He dicho a Almodóvar que a ver cuando encuentra en una película un papel de una americana tonta que no habla español (...) Yo hablo un poco italiano, porque tengo una hija italiana (Eva Amurri, nacida en 1985 fruto de su relación con el director Franco Amurri)".

La actriz se mostró emocionada por "venir de un lugar donde hay censura y represión y ver a Sánchez (Pedro, premier) -de quien dijo que es "alto y guapo"- apoyar a Gaza y tener a actores como Bardem (Javier) que hagan oír su voz. Nos hacéis sentir que estamos menos solos. Vuestra fortaleza y lucidez moral significa mucho para nosotros", añadió.

Consideró que ante Trump "es muy peligroso que Hollywood esté callado. Creo que deberíamos poder decir lo que pensamos sin que se nos amenace con no poder volver a trabajar jamás, y eso está ocurriendo ahora", declaró la actriz, que consideró "un mito que Hollywood es de izquierdas" pues "habla siempre según quién esté en el poder" y lo único que le importa es "si envejeces o engordas".

Respecto a la polémica generada por el distanciamiento político sobre el genocidio en Palestina durante la pasada Berlinale la actriz se mostró en contra de intentar mantener una postura neutral, porque "todas las películas y todas las historias son políticas. O bien refuerzan el statu quo o bien lo cuestionan".

Ella siente que no puede tener "elección a mi activismo. Es algo que ocurre de forma necesaria. Cuando las personas no tienen una voz mi responsabilidad es ayudar a la gente", manifestó Sarandon, quien fue detenida en 2018 junto a otros 574 manifestantes por entrar sin permiso en un edificio del Senado para protestar contra la política migratoria de Trump.

No obstante, haciendo activismo "no es cuando mejor me lo he pasado, porque hay muchas consecuencias negativas. Cuando soy más feliz es cuando estoy con mi familia. Y después en un rodaje".

Sarandon reafirmó su apoyo al "derecho de autodeterminación de todas las naciones y al pueblo palestino" y denunció los "actos ilegales" que en Estados Unidos está llevando a cabo el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) "sobre todo contra las personas negras" y dijo sentirse "orgullosa de las comunidades que han encontrado la forma para luchar contra el ICE".

La ganadora de un Óscar por "Pena de muerte" dijo haciendo un repaso a su carrera que ha tenido "esta fama de interpretar a mujeres muy fuertes, pero en realidad mis personajes no se sienten que tienen tanto poder. La vida es seguir intentándolo, incluso a estas mujeres cuando son valientes les cuesta mucho".

Sarandon recibe mañana el quinto Goya Internacional que otorga la Academia de Cine, que destacó de ella, además de su trayectoria cinematográfica, su "valiente compromiso político y social".

Fernando Méndez Leite, presidente de la Academia, dijo hoy al presentarla que se trata de una "mujer comprometida con su tiempo y con el mundo en el que vive, lo que ha demostrado en muchísimas ocasiones. Y esto nos hizo pensar que sería el mejor Goya Internacional para esta gala". (ANSA).