Cine: Susan Sarandon será premiada con el Goya International a la carrera

La Academia de Cine Español distinguió a Sarandon por su condición de icono del cine, "durante décadas uno de los rostros más destacados de Hollywood, admirada por los amantes del cine de todo el mundo", así como por su "valiente compromiso político y social".

El premio reconoce su trayectoria, que abarca títulos legendarios como "Thelma y Louise", "The Rocky Horror Picture Show", "Las brujas de Eastwick" y "El cofre del hombre muerto", por la que ganó en 1996 el Oscar a la mejor actriz.

El Premio Goya Internacional, establecido en 2022, reconoce a personas que han contribuido al cine como puente entre culturas.

Sarandon es la quinta galardonada, después de Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere.

(ANSA).