Cine: Tony Negri, bajo la lente de su hija

La directora Anna Negri, en una conversación con Ansa, habla de "Toni, mi padre", la película —prevista para los Días de los Autores, una sección independiente y paralela del Festival de Cine de Venecia (del 27 de agosto al 9 de septiembre), dentro de la sección Noches Venecianas— que relata la difícil relación con un padre agobiante y constantemente ausente, atrapado entre el compromiso político, la prisión y la fuga.

Un padre de apellido Negri, del que hay que protegerse, ya que antes de su absolución era considerado el líder oculto del terrorismo italiano.

La película sigue a Anna, nacida en 1964, y a Toni, seis meses antes de su muerte (ocurrida el 16 de diciembre de 2023 en París), quienes se encuentran en Venecia frente a una cámara.

Anna, que nunca ha vivido con él desde su arresto (compartieron en total solo catorce años de su vida), acompaña a su padre mientras intenta recuperar el tiempo perdido y, al mismo tiempo, está desesperada por reconciliarse con él, quien, en parte debido a su vida tormentosa, la descuidó y la condenó a una existencia complicada.

¨Por qué esta película? "Fue una oportunidad para aclarar con mi padre algunas cosas que habían sucedido, y también sentí la urgencia porque él ya era muy mayor. Sentí que si no lo hacía, me arrepentiría el resto de mi vida".

¨Qué sentiste al volver a verla? "Quizás podría haber sido un poco menos dura con él, pero hay que decir que la directora también estaba allí, intentando hacer la película de cierta manera. Pero mi padre, que solo vio un pequeño fragmento de la versión editada, al final se alegró mucho, y sobre todo tengo que agradecerle su complicidad y su enorme confianza en mí".

¨Qué diría tu padre sobre la realidad actual? "Falleció durante la guerra israelí-palestina. Comenzó, y quedó impactado.

Estaba realmente muy amargado, pero siempre tuvo esperanza y creyó en la bondad de los hombres.

¨Qué historia cuenta realmente esta película? "Primero, la de un hombre del siglo XX, y luego, siempre en relación con la historia, nos hace comprender cuánto nos moldea y cuánto nosotros, al mismo tiempo, la moldeamos. Y, con una abstracción digna de mi padre, es como una gran novela familiar".

Y concluye: "Esta obra refleja, obviamente, mi talento como directora de ficción, porque en ciertos momentos, mientras rodábamos, me sentí como si estuviera dentro de una obra de teatro en la que yo misma improvisaba. Teatro hecho por personas reales, que dicen cosas reales; en resumen, algo absurdo, pero con un fuerte componente humano. Esta película es también un documental y, aún más, un documento". (Ansa).