Cine: trascienden en Liverpool las primeras imágenes de "The Beatles" de Sam Mendes

Las imágenes fueron encargadas a una iniciativa creativa del Instituto de Artes Escénicas de Liverpool (LIPA), una escuela de arte fundada por Sir Paul McCartney en su ciudad natal.

La idea consistió en difundir postales especiales en redes sociales, escondidas por toda la universidad, con los actores en la piel de los personajes que interpretarán.

El irlandés Mescal, recién llegado de su papel como el joven William Shakespeare en Hamnet, de Chloé Zhao, que recibió múltiples nominaciones al Oscar, al Grammy y al BAFTA, interpretará a McCartney; Dickinson se pondrá las gafas y el vestuario de John Lennon; Keoghan interpretará a Ringo Starr; y Quinn asumirá el papel de George Harrison.

Como ya se sabe, la película, que no está pensada como una simple película biográfica según los planes de Mendes, se dividirá en cuatro largometrajes independientes con una única fecha de estreno.

La productora Sony Pictures fijó el estreno de las cuatro películas para el 7 de abril de 2028 (ANSA)