Cine: tumba de Brigitte Bardot accesible al público

Residentes, fans y turistas se congregaron ante la tumba de la actriz, llena de flores, cintas azules, blancas y rojas, y varias fotos de B.B., incluyendo una en blanco y negro con un sello y la inscripción "Merci Brigitte". Brigitte Bardot descansa ahora en la tumba familiar, junto a su padre, Louis, su madre, Anne-Marie, y sus abuelos maternos.

"Es un intercambio de amistad", declaró la alcaldesa de Saint-Tropez, Sylvie Siri, al anunciar la reapertura del cementerio al público antes de lo previsto. Poco antes, junto al CimetiŠre Marin de Saint-Tropez, con vistas al inmenso mar Mediterráneo, se celebró otra conmemoración en honor al ícono del cine francés y activista por los derechos de los animales en el Pré des Pˆcheurs.

Y entre los numerosos asistentes, un hombre portaba un cartel con la frase en inglés: "Los animales agradecen a Brigitte Bardot". Sin embargo, los gendarmes encargados de la seguridad pidieron a la gente no manifestarse durante el homenaje. (ANSA).