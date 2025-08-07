Cine: Un film sobre Gaza, tributo a humanidad

El film es el resultado del descubrimiento de tres cintas de vídeo de 2001, que el director dejó en un cajón y nunca volvió a ver.

Las imágenes muestran su viaje del norte al sur de Gaza.

"La vida es misteriosa", dijo Aljafari durante la conferencia de prensa.

"De todos los momentos en que podrían reaparecer, estas cintas reaparecieron ahora. Es en estos casos que el cine cobra un significado profundo y especial: vemos cómo se borra la vida y los lugares de un pueblo. He pasado el último año viendo estas vidas en la pantalla, cuyo destino desconocemos. Y este es el homenaje", expresó.

La suya, en resumen, es una película "redescubierta", a medio camino entre un documental y un vídeo familiar.

El motivo de la visita a Hasan fue la búsqueda de un compañero de celda que conoció en 1989 durante los siete meses que el director pasó en prisión.

Es una historia que narra a través de algunas reflexiones impresas en la pantalla. Minuto a minuto, aparecen niños bromeando y desesperados por ser filmados, grupos de personas jugando a las cartas, pero también un hombre finalmente en la playa con sus hijos después de años en prisión. Se oyen los bombardeos, los disparos por la noche. Algunas mujeres llevan a Aljafari a casas con las ventanas cubiertas con sacos de arena.

"No se puede vivir así", dice uno de ellos.

"¿Quién viviría en esta casa? Nos bombardearon mientras hablaban de un alto el fuego", agrega. Y otro agrega: "No hemos dormido ni una sola noche aquí desde el primer día de la intifada" (la segunda intifada comenzó en el año 2000). En el horizonte, al otro lado de los muros, se ven las banderas israelíes y los asentamientos.

"Cuando ves Gaza, siempre hay gente histérica, hay imágenes de violencia", comentó Aljafari, "pero la vida cotidiana (no la actual, porque ahora estamos en estado de excepción, de inexistencia, en realidad) es diferente", lo que incluye "una rica cultura musical y poética, que quería compartir".

Por ello, Aljafari combinó imágenes de hace 24 años, con la colaboración de Simon Fisher Turner y Attila Faravelli, con melodías palestinas.

"Mientras conducía por Gaza, la gente escuchaba constantemente canciones en la radio, y muchas celebraban la vida, el amor y la presencia allí", recordó.

Con esta obra, Aljafari reflexiona sobre el tema de la memoria y lo que se perdió durante los conflictos.

"Es increíble cómo funciona la memoria. Cuando vi las imágenes por primera vez, ni siquiera sabía de qué se trataban", afirmó.

En una carta a su colega Alessandro Gagliardo, entre los documentos compartidos con la película, sus palabras son duras.

"Cuando descubrí las cintas hace un año, en julio de 2024 -escribió-, Gaza era bombardeada sin parar. Incluso entonces, los expertos decían que la cantidad de bombas lanzadas equivalía a una bomba atómica.

Ahora, un año después, equivale a seis bombas atómicas".

"Todos los países del mundo deberían tener un museo dedicado al genocidio palestino, incluso en aquellos países cómplices que apoyaron a los criminales y les suministraron las bombas: Estados Unidos, Alemania, Italia y muchos otros", concluyó.

