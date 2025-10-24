Cine y literatura centran un ciclo de la UA sobre la "riqueza cultural" de México

ALICANTE, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Universidad de Alicante (UA) acoge por segundo año el ciclo de conferencias y proyecciones 'Guanajuatour: cine de Guanajuato para el mundo', que celebra "la riqueza cultural de México" a través de su cine y literatura, entre el próximo lunes y miércoles. Esta iniciativa se enmarca en las segundas Jornadas de Cine y Literatura Mexicanos, que organiza el Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti (CeMaB), con la colaboración del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, el Aula de Cine y Audiovisual y la Sede Ciudad de Alicante.

En esta edición participan "destacados" cineastas mexicanos como Russel Álvarez, actor, guionista y director, y la productora Diana B. Ríos, junto a Alfonso Arias, Carolina Segura e Irving R. Marte, según ha informado la UA en un comunicado.

PROGRAMACIÓN

La jornada inaugural tendrá lugar en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante el próximo lunes a las 18.30 horas con la ponencia 'Entre la vida y la muerte. Día de los muertos en México y las Fiestas de Otoño' y la proyección de los documentales 'Caminos de Calaca' y 'Day of the dead'. Esta sesión la presentan Ríos y Álvarez junto al coordinador del Aula de Cine y Audiovisual de la UA, Israel Gil, como moderador.

El documental 'Caminos de Calaca', dirigido por Uriel de Jesús Juárez, realiza un recorrido por las diferentes formas en que se vive el Día de los Muertos en León, Guanajuato. Este es también el tema de 'Day of the dead', dirigido por Denise Richards, con una "fascinante" mirada a la fiesta mexicana.

Asimismo, el próximo martes a las 17.30 horas, las jornadas se trasladan a la sala multimedia del edificio de Rectorado de la UA, donde tendrá lugar el conversatorio 'El documental, entre la realidad y la ficción', con la participación de Álvarez, Ríos, Arias, Segura y Martell. El acto será presentado y moderado por la directora del CeMaB, Beatriz Aracil, y tras él se proyectará el biodrama 'Yo sueño', dirigido por la artista digital, documentalista y montajista Andrea Alvarado Sánchez.

Se trata de una docuficción que, mediante un testimonio coral, "visibiliza la violencia sufrida en la infancia desde la experiencia de las propias supervivientes". La actividad también podrá seguirse por internet.

'Guanajuatour' finalizará con una tercera jornada el próximo miércoles a las 18.30 horas, titulada 'Cine y debate', sobre la película 'Macario', de Roberto Gavaldón, en la Sede Ciudad de Alicante.

La película está basada en la historia de Bruno Traven, en la que el campesino Macario vive "obsesionado por su pobreza y por la idea de la muerte". Para esta última sesión, también está previsto un 'Montaje del altar de muertos mexicano', con participación de la comunidad universitaria convocada para la puesta de la ofrenda.