Cineasta iraní Panahi teme que intereses de su pueblo sean sacrificados en conversaciones con EEUU

El galardonado director de cine Jafar Panahi teme que los intereses del pueblo iraní se vean "sacrificados" durante las conversaciones programadas sobre el programa nuclear entre Washington y Teherán el viernes, dijo en una entrevista con AFP

"Pase lo que pase en este tipo de negociaciones, nunca beneficiará al pueblo. El pueblo iraní no tiene representación en estas negociaciones y sus intereses nunca se tienen en cuenta. Podrían ser fácilmente sacrificados", declaró el cineasta iraní.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó la posibilidad de una intervención militar para poner fin a la sangrienta represión del movimiento de protesta que sacudió a Irán en enero, pero posteriormente se mostró más interesado en la cuestión del programa nuclear y los misiles iraníes.

La ONG estadounidense Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA) ha contabilizado 50.000 arrestos y afirma haber confirmado 6.872 muertes, la mayoría de las cuales eran manifestantes.

Todavía se están verificando otros 11.280 casos de personas fallecidas, mientras que otras cifras que circulan en los medios elevan el número de muertos a 36.000.

"Esta cifra supera la imaginación. Demuestra que el régimen ha llegado a un punto en el que sabe que ya no tiene legitimidad. Perdió su legitimidad hace mucho tiempo, y esta masacre es la confirmación definitiva de ello", dijo Panahi, ganador de la Palma de Oro en el último Festival de Cine de Cannes por "Fue solo un accidente".