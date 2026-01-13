Cineasta Jafar Panahi pide apoyo internacional para iraníes "indefensos" en protestas

La represión de las manifestaciones en Irán está dirigida a personas "indefensas" que necesitan el apoyo de la comunidad internacional para "poner fin" al gobierno actual, estimó este martes el cineasta iraní Jafar Panahi.

"El pueblo iraní está indefenso hoy, y a pesar de todo, están en las calles", declaró a la radio France Inter, donde denunció la brutal represión, que ha causado al menos 600 muertos, según una oenegé.

Las protestas comenzaron hace dos semanas. Al principio eran en contra del aumento del costo de vida pero con el paso de los días se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado Irán desde la revolución islámica de 1979 que derrocó al sha.

Estas manifestaciones suponen un gran desafío para el gobierno del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años.

"Cuando un régimen (...) usa armas de guerra contra su propio pueblo, es decir, para causar derramamiento de sangre, no es solo para hacer que la gente se vaya a casa, por lo que el pueblo necesita que la comunidad internacional les ayude y apoye", insistió Panahi.

"Cualquier silencio hoy, en cualquier parte del mundo, algún día tendrá que responder ante la historia", añadió el director que el año pasado ganó el premio más importante del festival de cine de Cannes por su drama 'Un simple accidente'.

Después de las protestas "hemos llegado a un punto culminante", consideró el director de cine. Engloba las manifestaciones multitudinarias contra la muerte en 2022 de una joven arrestada por supuestamente violar el código de vestimenta, las de tres años antes contra los precios de la gasolina o las posteriores a la polémica reelección del presidente ultraconservador Mahmud Ahmadinejad en 2009.

"Todos estos movimientos y revueltas nos han llevado a este punto. Y creo que es hora de ponerle fin", concluyó Panahi.