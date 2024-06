Cinema Jove abre su 39ª edición como una "gran plataforma viva" y premia al mexicano Ruizpalacios

Carlos Madrid defiende el trabajo del festival por "inculcar a los jóvenes el placer de hacer cine"

VALÈNCIA, 20 Jun. 2024 (Europa Press) -

El Festival Internacional de Cine de València–Cinema Jove ha arrancado este jueves su 39ª edición con la gala inaugural en el Teatro Principal, donde la muestra ha sido definida como una "gran plataforma audiovisual" y que ha servido para hacer entrega del premio Luna de València al director mexicano Alonso Ruizpalacios.

La gala, que ha comenzado en torno a las 18.00 horas, ha contado con la presencia del Vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Barrera; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de València, José Luis Moreno; el director de Cinema Jove, Carlos Madrid, junto a actores como Carlos Hipólito, Antonia San Juan, Carlos Molinero o Ana Polvorosa, entre otros.

La puesta de largo del festival ha puesto en valor a Cinema Jove como la "mejor plataforma internacional de cine hecho por jóvenes", así como una "red social que es un punto de encuentro audiovisual para los jóvenes": "El cine llega más lejos cuanto más cerca estamos".

Durante la gala, Madrid ha asegurado que València tiene la "suerte" y el "privilegio" de contar con dos festivales cinematográficos con "sello propio", como son la Mostra-Cinema del Mediterrani y Cinema Jove.

En este sentido, ha señalado que Cinema Jove forma parte de la "tradición cultural" de la ciudad y que el festival trabaja para "inculcar a los jóvenes el placer de hacer cine, el placer por hacer arte".

"la nueva hornada"

Del mismo modo, ha calificado el programa del festival como "variado, cuidado y no siempre fácil de describir", al tiempo que ha defendido que en Cinema Jove la "creatividad y el talento brillan por sí solos": "Estamos ante la nueva hornada del cine español".

No obstante, Madrid ha precisado que la muestra "no proyecta cualquier película únicamente por ser valenciana. Somos puntillosos, a veces hasta el extremo". En esta línea, ha manifestado que Cinema Jove "no es un festival grande ni pequeño", sino que es un "festival único".

Por su parte, ha mostrado su "admiración" hacia Ruizpalacios, de quien ha destacado la "complejidad no aparente de sus personajes, la ternura y la honestidad". "Los sentimientos encontrados hacen invocar a nuestros añorados Berlanga y Azcona", ha apuntado.

"cine, talento y éxito"

Al recoger el premio Luna de València, el director mexicano Ruizpalacios ha afirmado que es un "gran honor" recibir este reconocimiento de Cinema Jove por su trabajo, que ha considerado una "manera privilegiada y divertida de descubrir mundo".

El creador de los largometrajes 'Güeros', 'Museo' y 'Una película de policías' ha agradecido el apoyo de su mujer, hijos y padres. Al mismo tiempo, ha manifestado su "gratitud" al equipo de rodaje, al que considera una "pequeña familia": "Las películas son tan suyas como mías".

Además, en declaraciones a Europa Press, Barrera ha asegurado que el arranque de Cinema Jove marca el inicio de una "semana de cine, talento y éxito". En este sentido, ha destacado que la Comunitat es un "gran espacio cultural", así como un "foco de innovación, creación y exposición"

Primeras proyecciones

Tras la gala, el pública ha podido disfrutar de la proyección del cortometraje 'Xiao Wei', del director, guionista y productor español de origen chino Jiajie Yu Yan (Barcelona, 1989)

El protagonista es un adolescente hispano-chino que acaba de cumplir 18 años y, para celebrarlo, su madre le lleva a un bingo con su abuela. Jiajie Yu Yan fue nominado en 2020 a los Premios Goya en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción con 'Xiao Xian'. Fue la primera obra de ficción en mandarín que entró a competición en los Goya y resultó ganadora en cinco categorías de los Premios Fugaz.

Actualmente está trabajando en su primer largometraje, 'San Dai Shi Guang' (Tres Edades). Un retrato sobre la comunidad china en Barcelona en 1992, 1999 y 2009 a través de la mirada de tres generaciones que ha sido seleccionado para formar parte de la Residencias de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. El cortometraje 'Xiao Wei' es un spin off de 'Tres Edades'. Es la misma familia, los mismos personajes, pero como si fuera una cuarta edad.

Tras 'Xiao Wei', el largometraje inaugural de la 39ª edición ha sido 'Lo carga el diablo, de Guillermo Polo, que se estrena en España tras su paso por el Festival de Miami. El director, guionista y productor valenciano debuta en el formato largo con esta 'road movie' ibérica protagonizada por Pablo Molinero ('La peste'), Antonia San Juan ('Todo sobre mi madre', 'El hoyo') y Mero González ('Lo dejo cuando quiera', 'Valeria').

El resto del reparto incluye a otros rostros conocidos de la pequeña y la gran pantalla, como Manuel de Blas ('La noche más oscura', 'Los fantasmas de Goya', 'Cuéntame cómo pasó', 'El Internado'), Isak Férriz ('Gigantes'), Pino Montesdeoca ('Sky Rojo') y la actriz recientemente fallecida Itziar Castro ('La mesita del comedor', 'Pieles', 'Campeones', 'Vis a vis').

Tristán es un escritor frustrado que vive de escribir frases inspiradoras en las sobrecillos de azúcar. Su rutinaria vida cambia el día que acepta, bajo misteriosas circunstancias, transportar el cuerpo congelado de su conflictivo hermano Simón desde Asturias hasta Benidorm para cumplir su última voluntad: ser enterrado en la casa donde ambos crecieron.

A lo largo de este trayecto, el protagonista se verá envuelto en situaciones bizarras en las que tendrá que lidiar con personajes muy excéntricos. El humor surgirá del contraste entre el surrealismo del contexto y la personalidad conformista de Tristán.

Europa Press