Cines Yelmo proyecta el concierto de Coldplay en sus salas

Los fans de la banda podrán ver su concierto de Buenos Aires (Argentina) directamente en las salas de la exhibidora el próximo 29 de octubre a las 16,30 y a las 20 horas

LOGROÑO, 25 Sep. 2022 (Europa Press) -

Cine Yelmo, la exhibidora líder en España, acerca el fenómeno musical del momento a sus espectadores y trae a la gran pantalla, a través de su ventana de contenido alternativo +Que Cine, el concierto que celebra Coldplay el próximo 29 de octubre en Buenos Aires (Argentina). Los seguidores de la banda podrán disfrutar de este concierto en dos pases únicos a las 16,30 y a las 20 horas en las salas de Cine Yelmo de todas las ciudades en las que opera.

Los asistentes podrán vivir de primera mano la experiencia de la séptima gira de la banda británica, The Music of the Spheres. Una oportunidad única para aquellos seguidores que no han conseguido entradas para sus conciertos en España o para quienes no puedan esperar al mes de mayo para vivir la magia de canciones tan míticas como Yellow, The Scientist, Fix You, Viva La Vida, A Sky Full Of Stars y My Universe.

Con ofertas como esta, Cine Yelmo continúa con su apuesta de poner al alcance de sus espectadores contenido de vanguardia y generando experiencias a sus espectadores, de la misma manera que lo ha hecho durante sus cuarenta años de actividad en nuestro país.

Aquellos interesados en asistir a este evento único podrán adquirir las entradas anticipadas a un precio desde 15,40€ en la página web de Cine Yelmo, donde podrán comprobar la disponibilidad de estos pases en sus cines.

En las salas de Islas Canarias, el horario de los pases será una hora menos que en la península, es decir, a las 15,30 y a las 19 horas.

Este contenido estará disponible en todas las salas de Cine Yelmo a excepción de Cine Yelmo La Orotava (Tenerife) y Cine Yelmo Luxury Plaza Norte 2 (Madrid).