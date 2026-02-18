Cipollone, del BCE, dice que el euro digital protegerá a la banca europea y a los sistemas de tarjetas

Por Valentina Za

MILÁN, 18 feb (Reuters) -

El euro digital se diseñará para garantizar la protección de los sistemas de tarjetas europeos y mantener a los bancos ‌en el centro del sistema de ‌pagos ⁠de la zona del euro, según dijo el miércoles un miembro del Banco Central Europeo.

Al tratarse de una moneda gestionada directamente por el BCE a través de cuentas que los usuarios abrirán ​en el ⁠banco central, el ⁠proyecto del euro digital ha despertado el temor entre los bancos de perder su papel en la gestión ​de los pagos.

La digitalización de los pagos ha reducido el papel del efectivo, la única forma de ‌dinero del banco central que existe actualmente, lo que ha llevado al ​BCE a optar por emitir una moneda digital ​del banco central para competir con las formas privadas de dinero.

El miembro del Comité Ejecutivo del BCE, Piero Cipollone, afirmó que los cambios en el sector de los pagos significaban que los bancos corrían ese riesgo independientemente del euro digital, que en realidad les ayudaría.

En comentarios al comité directivo de la Asociación Bancaria Italiana (ABI), Cipollone dijo que el euro digital tenía como objetivo "preservar ​la posición central de los bancos en los pagos".

"Los bancos podrían perder su papel en los pagos no solo por las monedas estables, sino también por otras ⁠soluciones privadas", dijo.

Los bancos no solo perderían ingresos, sino, lo que es más importante, el acceso a los datos de pago de sus clientes, información ‌que necesitan para ofrecerles otros servicios más rentables.

¿COMISIONES MÁS ALTAS?

El BCE también quiere proteger los sistemas de pago europeos, como el sistema de tarjetas Bancomat de Italia o el sistema español de persona a persona Bizum, dijo Cipollone.

Para potenciar su papel, el sistema del euro digital se estructurará de manera que siga siendo más barato para los comerciantes utilizar esas redes, añadió.

"El límite máximo de la comisión que pagarán los comerciantes en la red del euro digital será inferior al ‌que cobra la red de pagos internacionales, normalmente más cara, pero superior al que cobra el sistema de pagos nacionales, normalmente más ⁠barato", dijo Cipollone.

Solo ocho de los 21 miembros de la zona del euro cuentan con un sistema ‌de pagos nacional, mientras que los demás dependen totalmente de las redes internacionales.

"El euro digital ⁠favorecerá efectivamente a los sistemas de pago nacionales", añadió. El deterioro de las relaciones ⁠transatlánticas ha llevado al BCE a calificar como riesgo estratégico el hecho de que más de tres cuartas partes de las transacciones en Europa se realicen a través de sistemas de pago internacionales como Visa o Mastercard.

Tras dos años de estancamiento de la propuesta legislativa del BCE, necesaria para que el banco central pueda emitir la moneda digital, el Parlamento ‌Europeo dio este mes su primer gran respaldo al euro ​digital.

En diciembre, el Consejo de la UE había hecho lo mismo al declarar que el proyecto era clave para la seguridad económica de Europa y que estaría "disponible para el público en general y las empresas para realizar pagos en cualquier momento y en cualquier lugar de la zona del ‌euro". (Información de Valentina Za; edición de Giulia Segreti y Kim Coghill; edición en español de Paula Villalba)