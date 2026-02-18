Cipollone, del BCE, no tiene noticias de que Lagarde planee dimitir anticipadamente

Por Giuseppe Fonte

ROMA, 18 feb (Reuters) -

El miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, Piero Cipollone, dijo el miércoles que "no tenía noticias" sobre la dimisión de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, antes de que finalice su mandato.

El miércoles, el Financial Times informó de que Lagarde tiene previsto anticipadamente, antes de las elecciones presidenciales francesas del año que viene, para que el líder francés saliente, Emmanuel Macron, pueda influir en la elección de su sucesor.

Su mandato finaliza en octubre de 2027, pero algunos temen que la extrema derecha pueda ganar las elecciones presidenciales francesas en el segundo trimestre de 2027, lo que complicaría la selección del nuevo jefe de la principal institución financiera europea.

Al término de una reunión de la Asociación Bancaria Italiana (ABI) en Roma, Cipollone añadió que Lagarde "tiene el control total del banco central y siempre nos guía con la fuerza y la energía necesarias".

(Información de Giuseppe Fonte en Roma; edición de Giulia Segreti y Giselda Vagnoni; edición en español de Paula Villalba)