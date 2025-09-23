Cipollone, del BCE, prevé el lanzamiento del euro digital para 2029

FRÁNCFORT, 23 sep (Reuters) - El Banco Central Europeo considera que 2029 es un plazo realista para el lanzamiento del euro digital, que será básicamente un monedero de pagos por internet respaldado por el banco central, dijo el martes Piero Cipollone, miembro del consejo del BCE.

Cipollone señaló que el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea podrían tener listas sus respectivas posiciones en mayo, tras lo cual empezarán a trabajar conjuntamente en la legislación.

Una vez establecida, el BCE necesitará entre dos años y medio y tres años para lanzar la moneda.

(Información de Francesco Canepa; edición en español de Jorge Ollero Castela)